El Govern obre la porta a buscar un nou director per a Ràdio Sabadell

El Govern de Sabadell obre la porta a iniciar un nou procés per designar un nou director o directora de Ràdio Sabadell. Es tracta d’una plaça que va quedar vacant l’any 2017, quan la llavors directora, Montse Pérez Creus, va deixar el càrrec un any després de ser escollida pel ple municipal.

El ple municipal ha posat de manifest un cert quòrum per trobar un responsable per al mitjà de comunicació públic, coincidint amb el debat per aprovar de manera inicial el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU per a la prestació del servei públic de ràdio de l'Ajuntament de Sabadell fins al 2023. “Entenem que hi ha els condicionants globals perquè el procés per determinar el director tiri endavant”, ha expressat el portaveu del Govern, Pol Gibert, en la seva intervenció.

En aquest sentit, tot i no fixar un calendari, sí que ha apuntat que serà un tema que es podria abordar un cop passat l’estiu. “El Govern recull el guant, i esperem que després de l’estiu puguem arrencar el debat”, ha apuntat.

En aquesta línia s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que ha posat de manifest que l’emissora necessita un replantejament, amb la mirada posada en l’establiment d’un projecte liderat per un director. “Portem ja quatre temporades sense direcció”, ha recordat. També des de la Crida, Maties Serracant ha posat sobre la taula la necessitat de posar en marxa el procés.

Equiparació salarial

El punt aprovat en el ple de juliol va encaminat a equilibrar els sous de la plantilla de Ràdio Sabadell amb la resta de treballadors de l’emissora municipal. En el punt, el regidor de Junts per Sabadell Francesc Baró ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar el mitjà cap a una conversió plenament digital, amb aplicació inclosa.

