L'Aeroport de Sabadell registra 255 passatgers durant el mes de juny

L'Aeroport de Sabadell segueix amb la recuperació de l'activitat de manera progressiva després de l'aturada forçada per la incidència del coronavirus. Aena ha fet públics els resultats pel que fa a passatgers i operacions que demostren que, a poc a poc, es va posant en marxa el dia a dia, encara que amb dades significativament inferiors a les registrades ara fa un any.

Així, pel que fa al nombre de passatgers, s'ha registrat un total de 255 persones que han passat per les instal·lacions aeroportuàries sabadellenques. Això suposa un descens del 58,4% respecte a les dades registrades ara fa just un any.

Pel que fa a les operacions que s'han dut a terme, s'eleven a les 4.163. Aquesta xifra suposa un descens més lleuger que el registrat al juny de l'any 2019, concretament d'un 11,4%.

En tot el 2020, a hores d'ara, i amb aquestes darreres dades, el nombre de passatgers totals que han passat per l'Aeroport de Sabadell són de 1.035, un 55,5% menys que en el mateix període del 2019. Pel que fa a operacions, se n'han fet 14.556, un 39,4% menys que ara fa un any.

