José Manzanera, des d'Estepona: "Veig els jugadors molt conscienciats"

Primera jornada completa del Centre d'Esports a terres andaluses. Amb tranquil·litat i moltes ganes, així es poden resumir aquestes primeres hores de concentració en un hotel d'Estepona situat en un complex molt a prop de la platja. Tots esperen que es converteixi en el quarter general de l'equip durant més d'una setmana. L'expedició va poder gaudir d'unes instal·lacions excel·lents i sense massa tràfic de persones. Els jugadors tenen la consigna d'evitar qualsevol risc i, per exemple, fan els àpats en una zona reservada només per a ells. En aquesta primera jornada, van passar un nou test serològic establert en el protocol de la Federació Espanyola de futbol i van tenir sessió de vídeo abans de fer la primera sessió d'entrenament a les instal·lacions de la Dama de Noche, un complex futbolístic molt utilitzat per equips estrangers per fer les seves estades a l'hivern quan tenen les seves lligues aturades. La temperatura, de moment, és bastant acceptable.

El director esportiu, José Manzanera, conviu aquest 'play-off' amb la plantilla i des de la seva habitació de l'hotel confirmava que "les sensacions són molt positives, diria que la paraula que millor ho defineix és la il·lusió. És una il·lusió especial després de fer una gran temporada i arribar fins aquí. Els veig molt conscienciats i amb moltíssimes ganes de jugar el primer partit". Manzanera valora el fet que Hidalgo podrà utilitzar a tots els seus efectius "després de patir moltes lesions durant la lliga regular" i l'únic neguit és "saber amb quin ritme competitiu arribem. Això és una incògnita per a tots els equips i caldrà comprovar la resposta sobre el terreny de joc. Jo vull ser optimista". Una de les modificacions importants en aquest atípic 'play-off' és la possibilitat de fer cinc canvis, una norma que tindrà vigència també la pròxima temporada. "És un recurs més per l'entrenador que tindrà l'opció de diferents registres per canviar la dinàmica d'un partit".

El rival, l'At. Madrid B, ha estat analitzat de cap a peus des de fa setmanes. José Manzanera fa una radiografia de què es trobaran: "Diria que un filial clàssic en l'aspecte ofensiu, amb individualitats que el converteixen potser en el millor d'Espanya, i atípic en el treball defensiu. Està molt ben treballat, amb gran sacrifici individual i un reflex del perfil del seu entrenador -Nacho Fernández- que va ser el segon de Bordalàs i del mateix Cholo Simeone. Si han de defensar en el seu camp, ho fan sense cap mena de problema, aquesta és la principal diferència amb un filial tradicional. Així se senten molt còmodes i és un aspecte que haurem de tenir en compte".

Per a Manzanera serà el seu primer play-off com a director esportiu, però en la seva etapa a la UD Levante, com a cap de scouting, recorda un agònic ascens del filial granota de Tercera a Segona Divisió B. "En la tercera eliminatòria contra l'At. Sanluqueño vam marcar el gol de l'ascens en el minut 95 i ells van xutar al travesser en el 97". També amb l'Extremadura recorda un ascens a Segona A poc abans de venir a Sabadell quan col·laborava amb el servei tècnic del conjunt extremeny. Ara, amb el Sabadell, seria un ascens "totalment diferent, amb molta més implicació per part meva, i em faria molt feliç, sobretot pels jugadors, tècnics, Consell i la gran afició que no podrà estar aquí". Això sí, dos socis arlequinats tindran la possibilitat de viure el primer partit a Algesires el diumenge per la iniciativa del club, que sorteja dues entrades per la llotja i ofereix una nit d'hotel. Finalment, la Federació Espanyola ha ampliat a 8 la disposició de persones de cada club als partits.

