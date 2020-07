Nou dia de calor

Aquest dijous la temperatura es mantindrà càlida, i fins i tot la mínima s'enfilarà més. Es mourà entre 16ºC i 21ºC. La màxima, per la seva banda, es mourà entre 32ºC i 37ºC. Persistirà l'ambient calorós arreu i xafogós.

Publicitat

Cel mig ennuvolat per franges de núvols alts i mitjans fins a migdia, sobretot a l'oest, on a estones quedarà molt ennuvolat. A la tarda la nuvolositat minvarà en general, tret del Pirineu on creixeran nuvolades i de la meitat sud on arribaran noves bandes de núvols mitjans i també alguna nuvolada.

Publicitat