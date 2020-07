El teatre Sant Vicenç puja al terrat

Després d'aquesta etapa de confinament, el teatre Sant Vicenç reprén l'activitat amb E.R., una obra que parla sobre el teatre i el món de l'espectacle i l'utilitza per aprofundir en les relacions entre les persones. Les protagonistes són 4 actrius que parlen d'una mítica actriu, Eulàlia Ribera (E.R.). A partir de les converses sobre ella, l'espectador va coneixent les relacions personals entre les diferents actrius.

Aquesta història fou magistralment creada pel gran dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet i va ser passada al cinema per Ventura Pons sota el títol d'Actrius, amb la interpretació per part de Rosa Maria Sardà d'un dels personatges. Aquesta lectura dramatitzada vol que ser un humil homenatge de l'entitat al dramaturg i l'actriu, finats aquesta primavera.

La lectura dramatitzada tindrà dues funcions, divendres i dissabte, amb un aforament màxim de 30 espectadors. La vicepresidenta del teatre Sant Vicenç, Elisenda Gutés, explica que l’Ajuntament els ha denegat el permís per fer un espectacle al carrer (a la zona per a vianants davant del mateix edifici). Per això, la lectura es farà a un nou espai, el Terrat del Centre. Es tracta d'una ubicació que considerem molt idònia en ser a l'aire lliure tant per refrescar-se durant aquestes nits caloroses de juliol com per ser una mesura preventiva davant de la COVID.

Publicitat

“Fem un efecte camaleó: ens anem adaptant a cada situació”, diu. De totes maneres, creu que el sector dels espectacles culturals és –ara pera ara– un dels més controlats del món. “Tinc més por de contagiar-me al supermercat que no pas al cinema”, afirma.

És imprescindible reservar les entrades fins al dia abans de l'actuació enviant un correu electrònic a veridelteatre@gmail.com o per whatsapp al 696030184, especificant nom, telèfon i número d'entrades.

Publicitat