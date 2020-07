Pau Morilla-Giner: “Ara no podem pujar i baixar”

Arribar i moldre. A l’inici d’aquesta temporada es confirmava el desitjat acord amb un grup inversor format per empresaris estrangers amb l’objectiu d’oferir múscul econòmic al club i poder aspirar al gran objectiu de l’ascens. Es marcaven un termini de tres anys i s’ha assolit en el primer. El portaveu d’aquest grup inversor és l’empresari sabadellenc, soci i responsable d’inversions de la firma London&Capital Asset Management, Pau Morilla-Giner. Diumenge ho va viure intensament a la llotja del Municipal de Marbella.

Primer any i ascens. Un èxit inesperat?

S’ha aconseguit la peça que faltava. Teníem qualitat fora del camp en l’àmbit institucional. I dins del camp amb el tècnic i jugadors i ens faltava una mica d’empenta que és el que vam aportar aquest grup inversor. Ha arribat el premi de l’ascens a la primera i ens hem de felicitar tots.

Quines seran les línies mestres a partir d’ara al futbol professional?

Primer, gaudir. Però l’objectiu fonamental és garantir de la millor manera possible un bloc per mantenir-nos, la pròxima temporada, amb garanties a la Segona A. Els clubs que ho aconsegueixen tenen una base sòlida i això és el que volem. Ja somiarem en temporades següents.

Es deixa enrere la segona B en el moment més oportú?

Doncs sí, l’ascens significa un canvi radical. No només garanteix una estabilitat, sinó sanejar de manera completa els comptes d’un club que fa un any i mig estaven molt complicats. Era molt important fugir d’una Segona B que serà horrorosa a partir d’ara. La idea és consolidar el que tenim i planificar el futur immediat. La setmana que ve ja tindrem les primeres reunions. Cal establir les bases per no ser un io-io de pujar i baixar. Cal crear una base perquè el club creixi a tots els nivells.

La pandèmia de la Covid-19 no ha afectat en cap moment l’acord entre el club i el grup inversor?

Tenim un acord signat i no hi havia cap condicionant. Com va passar tot això de la Covid-19 no va ser necessari ni parlar. Hi ha un procés en marxa i no s’ha vist afectat en cap moment. Seguirem el camí establert.

