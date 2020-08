Primera mort per coronavirus al Taulí després de dos mesos

El Taulí ha registrat aquest dimarts, 18 d'agost, la primera mort per coronavirus dos mesos després de l'última, tal com informa la corporació sanitària. Fins ara, a l'hospital sabadellenc han mort 369 persones per la Covid-19.

A hores d'ara el Taulí té 27 persones ingressades amb coronavirus, 24 a hospitalització i 3 a UCI. La xifra total és la més baixa de la setmana, que dilluns va començar amb 34 hospitalitzats per aquesta malaltia.

Publicitat

Al llarg d'aquest dimecres, a l'Hospital de Sabadell s'ha detectat un nou cas positiu i hi ha hagut tres ingressos, després de dos dies en què no n'hi va haver cap. La majoria d'hospitalitzacions es van produir la setmana passada, entre dijous 13 i diumenge 16 d'agost amb un total de 15.

Tanmateix, aquest mes d'agost el virus està tenint més incidència a l'hospital que en els darrers mesos. El 18 de juny, fa dos mesos, hi havia 7 persones ingressades, que ja eren 2 el dia 29, una xifra que es va mantenir les dues primeres setmanes de juliol. Al Taulí, la Covid-19 va començar a remuntar ara fa un mes, el dia 19 de juliol, quan ja eren 4 hospitalitzats i el nombre es va doblar el 28 de juliol, amb 8 hospitalitzacions per Covid-19.

Publicitat