Dos autors de Sentmenat guanyen el Bruguera de còmic

Albert Mañosa i Oriol de la Torre són els guanyadors de la 2a edició del Premi Bruguera de còmic. Rebran una dotació de 12.000 euros per l’obra La extremaunción, que serà publicada en el segell editorial Bruguera. Es tracta d’una tragicomèdia en tres actes que reflexiona sobre la vida, la mort i el paper de l’humor. Una novel·la gràfica en blanc i negre que –asseguren– no deixa indiferent.

Tant Albert Mañosa i Oriol de la Torre són sentmenatencs, tots dos de la quinta del 1978. Ara compartiran segell amb autors consagrats com Francisco Ibáñez, Jan, Escobar, Víctor Mora, Vázquez o Raf, així com amb noves promeses del gènere. A més, el seu còmic podrà arribar a múltiples països del món, per l’àmbit internacional de l’editorial Penguin Random House.

Dibuixos i guions

Albert Mañosa Porras va aprendre a llegir amb Mortadelo i Filemón. La seva passió pel dibuix el porta a cursar Il·lustració a l’Escola d’Arts i Oficis la Llotja, de Barcelona. Tampoc no va oblidar la seva gran passió pels guions, col·laborant en diferents projectes del món de l’animació. Després de treballar en diverses biblioteques públiques de Barcelona i Sabadell, avui es troba a la de Bigues i Riells.

Oriol de la Torre Rovira és dibuixant, guionista, llicenciat en Filosofia. Ha treballat com a storyboarder en projectes com L’habitació de Fermat i ha estat un dels primers integrants del segell Filmax Animation, amb projectes com El Cid: la llegenda o Gisaku. També ha treballat com a guionista.

