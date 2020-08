Un oasi ‘vintage’ per aïllar-se enmig de la ciutat

Amb només 21 i 23 anys són els propietaris d’un hotel a Sabadell. Anna Pérez, que encara estudia el grau en Gestió Hotelera i Turística (UdG) a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, i el seu germà Sergi Pérez, que ha acabat aquest curs, van decidir emprendre i obrir l’Urban Sabadell.

Aquest establiment, que està situat al número 21 de la ronda Zamenhof, té només set habitacions i està enfocat al turisme empresarial i comercial. “L’edifici era una casa antiga, que teníem vista des de feia molt de temps i vam decidir emprendre el projecte”, explica Anna Pérez. Per tirar-lo endavant van demanar un crèdit i van comptar amb el suport de l’empresa familiar, que es dedica a la construcció.

Si més no, van haver de reformar tot l’edifici, que van fer amb un nombre reduït d’habitacions per donar un servei més proper. A més, van prioritzar la decoració vintage en el disseny. “És un hotel amb encant”, precisa l’hotelera. Des de la seva obertura, l’establiment ha tingut una rebuda positiva. “L’evolució ha estat molt bona, no ens esperàvem l’èxit que hem tingut”, indica Anna Pérez.

Si més no, Urban Sabadell s’ha situat en el primer lloc dels hotels a la ciutat en els cercadors com Booking, amb una valoració de 9,2 per part dels usuaris. Els clients principals són professionals que estan a la ciutat per motius de negocis, que s’hi allotgen cada dues setmanes. També hi ha famílies estrangeres que passen una estada llarga.

Publicitat

L’Anna combina els seus estudis amb la seva feina a l’Urban Sabadell. A banda, compten amb una recepcionista que hi és a les tardes, a més del servei de neteja i bugaderia.

L’aturada per la Covid

Com ha passat amb altres projectes d’emprenedors a la ciutat, l’aparició de la Covid-19 ha trencat la bona evolució d’aquesta aventura empresarial. En aquest cas, l’Urban Sabadell és un hotel de negocis i l’aturada de moltes empreses a causa del confinament va impactar de cop. “A poc a poc tornem a rebre els nostres clients habituals, però està costant”, afirmen.

Tot i que no tenien una bona perspectiva per al mes d’agost, finalment han tingut un 70% d’ocupació, sobretot durant la primera quinzena del mes. A més, aquest estiu han obert la terrassa de cara al públic, una zona que inclou un bar i cafeteria per a esmorzars, tapes i sopars privats.

Publicitat