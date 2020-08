Un centenar d’actes obertes per ‘botellons’ a Sabadell

Guerra oberta contra als ‘botellons’. L’Ajuntament de Sabadell està centrat a perseguir el consum d’alcohol al carrer. De fet, des de mitjans de juliol fins dijous, la Policia Municipal havia obert 109 actes per consumir alcohol a les places i parcs de diferents punts de la ciutat.

Aquest problema va aparèixer després del confinament. Els carrers i places de la ciutat, ara sense limitacions de moviments, s’han convertit en un refugi per als joves per fer botellons fins ben entrada la matinada. Sense discoteques i només bars, l’oci nocturn sabadellenc s’ha traslladat a l’espai públic. L’aparcament de la Creueta, al Centre, va ser el primer escenari de macrofestes, que van comportar les queixes dels veïns. També es va denunciar aquest tipus d’activitat a Castellarnau i altres barris, que provoquen soroll i brutícia.

Però, més enllà de l’incivisme que suposa aquestes pràctiques, el consum d’alcohol a l’espai públic es vincula també amb les reunions de joves, que justament és el grup de població on s’han posat el focus les darreres setmanes per reduir la transmissió de la Covid-19. Si més no, a l’últim cribratge que es va fer a Sabadell, al CAP de Ca n’Oriac, el perfil dels pacients que es van sotmetre a les proves PCR eren persones d’entre 15 i 35 anys. Se’n van fer 1.230 test per detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.

Per tot plegat, el regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, explica que la intensificació de la vigilància de la Policia Municipal en aquest àmbit “té un doble vessant: d’una banda, i en coordinació amb Mossos d’Esquadra, cal vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i seguretat en relació amb la Covid”. Així mateix, Rodríguez assenyala que “cal garantir el dret de descans dels veïns i veïnes, i per això també s’està actuant i es continuarà actuant en aquelles situacions que puguin comportar molèsties a altres ciutadans i ciutadanes”.

Els pròxims dies

Aquest reforç policial es veurà aquesta pròxima setmana als carrers de la ciutat. L’Ajuntament va anul·lar la Festa Major per evitar aglomeracions que impliquin contagis per coronavirus. Malgrat això, a través de les xarxes socials hi ha convocatòries per celebrar macrofestes. Amb l’objectiu d’evitar-ho, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha mantingut una reunió amb representants del cos municipal i dels Mossos d’Esquadra per comentar i coordinar les accions que es duran a terme durant els dies de la Festa Major.

