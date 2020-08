El Sabadell, emparellat amb l'Almeria, no començarà la lliga el 12 de setembre

El guió previst. La Lliga SmartBank arrenca el 12 de setembre, però el Sabadell ho farà més tard. El conjunt arlequinat, que havia demanat jugar les dues primeres jornades a fora, va quedar emparellat amb un dels equips que comencen més tard el campionat per la seva participació en el 'play-off' d'ascens a Primera. Així doncs, el Sabadell-Almeria que teòricament obria el campionat a la Creu Alta, ara en plena fase de remodelació, queda ajornat i el debut arlequinat en el seu retorn al futbol professional serà a la segona jornada, a l'Estadi de Vallecas davant el Rayo Vallecano.

S'esperava que l'estrena a casa fos el següent cap de setmana, però el calendari ha ofert un segon desplaçament consecutiu al camp del Mallorca i, per tant, el primer partit a l'Estadi serà a la 4a jornada amb un duel espectacular: el derbi Sabadell-Espanyol. Era un dels partits més esperats per l'afició que no el podrà viure en directe. L'última vegada que el conjunt perico va visitar la Creu Alta va ser la temporada 89/90. Una arrencada força exigent contra rivals cridats a lluitar per l'ascens a Primera Divisió. El segon derbi català no arribarà fins al 3 de gener del 2021 a Montilivi contra el Girona en la 20a jornada. El Sabadell tancarà la lliga a Anduva davant el Mirandés el 30 de maig. L'últim a casa serà contra la Ponferradina una setmana abans.

El resultat del sorteig no va agafar per sorpresa al cos tècnic arlequinat, més aviat s'ho van agafar amb satisfacció perquè així tenen una setmana més de preparació en una pretemporada atípica i carregada de dificultats, pel retard en el seu inici després del play-off exprés i els casos de coronavirus que van obligar a tancar les instal·lacions de la Creu Alta. Després, tres positius entre la plantilla van provocar baixes a l'estada de La Vall d'en Bas, on només es va poder jugar un amistós davant l'Andorra amb escassa presència de jugadors del primer equip. Això va provocar l'ajornament del segon amistós contra la SD Huesca que es disputarà el divendres que ve a Osca (18 h). Ara la idea és aprofitar el cap de setmana del 12 i 13 de setembre per jugar un partit. El problema serà el rival, que no podrà ser de Segona A. La LFP hauria d'autoritzar que sigui un equip de Segona B.

⚠️ OFICIAL | ¡Ya tenemos el calendario de la próxima temporada en Segunda División! ➡️ Haz clic aquí para descargarlo: https://t.co/Zi5LBAsi8U #SorteoCalendario pic.twitter.com/MyvjpM3PKd — RFEF (@rfef) August 31, 2020

