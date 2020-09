Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) torna a obrir a partir d'aquest dimarts el vestíbul Rambla de l’estació de Plaça Catalunya, a Barcelona. Ha estat tancat al públic durant aquest mes d’agost per les obres d’ampliació i millora d’aquesta instal·lació, una mesura que ha afectat la línia de Sabadell.

FGC recupera, així, els dos accessos a la principal estació de la línia Barcelona-Vallès: el de Rambla i el de Bergara, que ha estat operatiu durant tot aquest període. Els treballs continuen a les vies 1 i 2, que s’estan allargant per millorar la capacitat de la línia Barcelona-Vallès i preparar-la per a l’increment de freqüències previst amb l’arribada de les noves unitats de tren a partir de 2021.

Durant aquest mes en què s’ha tancat el vestíbul Rambla, FGC l’ha remodelat completament per guanyar espai i fer més funcional l’estació. Així, el vestíbul ha guanyat 63 metres quadrats, passant de dels 470 metres quadrats que tenia fins als actuals 533. Aquesta ampliació ha permès millorar l’espai de circulació i ha permès reubicar elements funcionals de l’estació: s’ha desplaçat la barrera tarifària per optimitzar els fluxos d’entrada i de sortida de persones, així com també les màquines de venda de títols de transport.

Pel que fa a l’allargament de les vies, els treballs amb afectació continuaran fins al dia 9 de setembre. A partir del dia 10 es recupera la circulació per les vies 1 i 2, donat que ara l’operativa es realitza per les vies 3, 4 i 5 sense afectació al servei, i tornarà a estar operatiu l’ascensor del vestíbul Rambla i la línia L7 tornarà a funcionar sense necessitat de transbordament a Gràcia. També entraran en servei un nou ascensor que connecta el vestíbul Rambla amb les andanes i que substituirà els antics, així com dues escales mecàniques de pujada des de l'andana central de vies 1 i 2 al vestíbul.

Tots aquests treballs s’emmarquen en les obres que FGC realitza per allargar les vies a l’estació de Plaça Catalunya i que han permès remodelar tot el vestíbul Rambla. L’allargament de vies és una actuació necessària per aconseguir la distància de seguretat suficient per a què els trens puguin realitzar l’entrada automàtica a l’estació, una maniobra indispensable per posar en marxa l’increment de freqüències a la línia Barcelona-Vallès a partir de l’arribada de les 15 noves unitats el 2021. Aquestes noves freqüències permetran que en hora punta hi hagi trens a Terrassa (S1) cada 5 minuts, trens a Sabadell (S2) cada 5 min, a més dels trens al ramal Tibidabo (L7).

