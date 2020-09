El Taulí tanca l’agost amb 11 morts per coronavirus

El Taulí ha registrat 11 mortsper coronavirus durant el mes d’agost, finalitzat ahir dilluns. A hores d’ara, a la corporació sanitària hi ha 47 persones ingressades per aquesta malaltia, 40 de les quals es troben a planta i 7 a l’UCI. Des de l’inici de la pandèmia, a la corporació sanitària hi han mort 379 persones per Covid-19.

La segona onada, com es fa referència als nous casos que van començar a sorgir el mes de juny, ha agafat força les últimes setmanes a l’hospital sabadellenc. El 18 d’agost es va produir la primera defunció per coronavirus en dos mesos, després que l’anterior fos l’11 de juny. Aquest darrer cap de setmana –entre divendres i diumenge–, a tall d’exemple, hi han mort quatre persones per la Covid-19. En els onze decessos d’aquest agost, el perfil és comú, “sobretot gent molt gran i totes les defuncions són per moltes patologies, a més a més del coronavirus”, explica el cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. De les 11 defuncions d’agost, només una s’ha produït a l’UCI.

“No hauria de seguir pujant”

Si bé durant els darrers dies de juliol al Taulí hi havia una desena de persones ingressades per coronavirus, des d’aleshores el nombre ha anat creixent. Des d’aleshores, la corba ha experimentat una “pujada lenta, però no para de pujar”, segons Cervantes. Si bé el 6 d’agost hi havia 27 hospitalitzats en total per coronavirus, la setmana següent, el dia 13, n’eren 31, i la xifra va baixar de nou a 27 el passat 20 d’agost. Però entre aquell dijous i aquest dilluns passat s’han produït una vintena d’ingressos més, arribant als 47 actuals, el màxim del mes i el doble que al principi d’agost. Paral·lelament, es continuen diagnosticant molts casos asimptomàtics que no necessiten ingrés hospitalari, 59 la setmana passada sense anar més lluny.

Manel Cervantes afirma que “la situació de Sabadell és una mica millor que la setmana passada, podríem dir que s’ha estabilitzat, però necessitem que baixi” per no tornar a xifres desbocades com les que vam viure durant la primavera.

L’infectòleg del Taulí apel·la a la responsabilitat individual de cadascú per tal de complir les mesures preventives i evitar la propagació de la malaltia. Tanmateix, té la impressió que “hi ha reunions massa àmplies amb poca distància”, i aposta per incidir que les trobades es facin amb més seguretat, sobretot entre els joves, conscient que és impensable creure que no es trobaran. En aquest sentit, Cervantes creu que la tornada a l’escola s’ha de fer seguint les mesures establertes, però s’hi ha d’anar, igual que a treballar, segur que inevitablement hi haurà alguns casos, però que si són aïllats no caldrà tancar l’escola.

Publicitat

La vacuna de la grip, abans

Països com l’Argentina o Nova Zelanda, on el fred arriba abans, mostren símptomes que la grip no està tenint tanta incidència com anys anteriors, cosa que també podria passar aquí, sigui per l’efecte del coronavirus o, fins i tot, no es descarta que les mascaretes puguin evitar algun contagi. Enguany, la campanya de vacunació probablement s’avançarà de final d’octubre al setembre, i Cervantes espera que la grip arribi “com més aviat millor” per descongestionar els hospitals de la constant sobrepressió que tenen quan arriba l’hivern.

883 casos a tot Sabadell

En paral·lel a la tasca del Taulí, inclosa en aquest recompte, durant el mes d’agost a tot Sabadell s’han diagnosticat 883 casos positius de coronavirus. Durant la primera quinzena, els contagis van anar a l’alça, amb 169 i 273 casos per setmana, mentre que a la segona han baixat, amb 230 i 211. El 6 d’agost va començar el cribratge massiu als barris de les Termes i Campoamor, al sud, mentre que els dies 18 i 19 se’n va fer un d’específic adreçat a joves asimptomàtics d’entre 15 i 35 anys del barri de Ca n’Oriac. Les dues jornades de tests al nord i al sud van permetre detectar 71 positius entre les 4.452 proves PCR que es van fer.

Tanmateix, actualment el risc de rebrot a la regió de Sabadell, la Metropolitana Nord, és molt alt, amb 230,67 punts ahir dilluns, per sobre dels 233,30 del dia anterior. La taxa de reproducció de l’epidèmia a la regió se situa en 1,08 punts (superior a 1 indica que creix).

Publicitat