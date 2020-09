Resposta Entròpica Sonora: el 'substitut' de l'Embassa't 2020

Qui pensés que Sabadell es quedaria sense el seu Embassa't aquest 2020 estava equivocat, o com a mínim, no sabia que podria gaudir-ne d'una part. Si bé l'edició d'enguany s'ha hagut de cancel·lar finalment per l'impacte de la pandèmia, l'organització ha optat per crear una proposta musical de petit format a Fira Sabadell, del 9 a l'11 d'octubre, i sota el nom de Resposta Entròpica Sonora.

"Aquest 2020 hi ha ganes de veure concerts, així que hem apostat per una proposta en què hi cabran unes 150 persones a cada sessió", explica Arnau Solsona, director de l'Embassa't. L'aposta ofereix un total de set concerts a un preu de 10 euros cada entrada, tots ells amb un teloner, un DJ que permetrà rebre els assistents mentre prenen alguna cosa.

"L'objectiu és que l'escenari es pugui començar a moure per Catalunya, que es puguin fer cicles similars al de Sabadell de cara a la primavera de 2021 en altres llocs", afegeix Solsona. De fet, es tracta d'una infraestructura econòmica en l'àmbit tècnic, i en què la direcció artística ha posat els músics. "Apostem per artistes locals, la idea és pensar en la localitat on es faci i en la comarca", apunta.

En aquesta primera edició sabadellenca hi participaran Núria Graham, Pavvla, Medalla, Egosex, Ferran Palau, Chaqueta de Chandal i The Tyets, acompanyats dels artistes electrònics Space, Tutu, Sama Yax, Lucient, Alicia Carrera, Museless DJ Set, i Titi Calor.

L'Embassa't, l'any que ve

El festival Embassa't, però, ha quedat cancel·lat aquest any, i no serà fins al 2021 que en podrem gaudir. La cita s'havia de celebrar el cap de setmana del dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, després que l'organització l'ajornés pel coronavirus.

En aquell cas, es mantenia la totalitat del cartell anunciat en les dates originals, previstes per als dies 12 i 13 de juny. La ubicació no canviava, mantenint la zona esportiva de la Bassa de Sant Oleguer.

Tenint en compte els dubtes sobre la possibilitat de fer la cita amb les garanties sanitàries necessàries, es va optar per cancel·lar el festival.

L'Embassa't comptava amb les actuacions previstes de Manel, Núria Graham, Ferran Palau, Pavvla, Chaqueta de Chándal, Medalla i Egosex, que sí que actuaran a la Resposta Entròpica Sonora.

