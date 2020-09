Una vintena d'alumnes confinats per Covid a l'institut Arraona

L'institut Arraona, al barri de Can Llong de Sabadell, se suma al llistat de centres educatius que s'han vist forçats a aïllar o a confinar part de l'alumnat. En aquest cas, una vintena d'alumnes de 3r d'ESO s'han vist afectats, i aquest divendres ja no han pogut assistir a classe. Els altres dos centres afectats són l'escola Nostra Llar, on 26 alumnes han hagut de ser aïllats i avui se'ls faran proves PCR al mateix centre després d'estar en contacte amb una monitora de menjador que va donar positiu, i una trentena de l'institut Escola Industrial, on un alumne de gran mitjà va donar positiu dimecres.

Segons han confirmat fonts de l'institut Arraona, el cas positiu és el d'una alumna que ahir va donar positiu a les proves. Això ha obligat a confinar els alumnes de la classe, una mesura que afecta els alumnes de 3r d'ESO D, i que avui mateix s'hauran de fer les proves PCR.

A l'escola Nostra Llar, avui també és previst que es practiquin les proves a 26 alumnes de 4t curs que van estar en contacte amb la monitora de menjador que dimarts va donar positiu. En aquest cas, no s'ha enviat els nens a casa i se'ls ha aïllat al mateix centre, seguint el protocol que marquen les directrius de Salut i Educació, i creant un nou grup bombolla.

A l'Escola Industrial, l'impacte es registra en un grup d'una trentena d'alumnes que cursen segon del grau mitjà en Àmbit Jurídic. Segons han explicat fonts del centre, el cas positiu s'ha detectat en un alumne d'aquest curs.

Dimarts es trobava malament i va decidir desplaçar-se fins al Parc Taulí, on li van fer el test PCR. El mateix dia li van donar els resultats, i per aquest motiu es va poder comunicar la situació a la resta de companys, que també es van fer les proves dimecres a les 17 h.

Es creu que hi podria haver quatre casos més de sospitosos. Tot i això, aquest dijous es va informar que en un tercer centre, el Calvet d'Estrella, també s'havia registrat un cas, fet que aquest divendres la direcció ha negat rotundament.

