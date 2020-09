'Sour & Bitter': nou tast de cerveses a Sabadell

Acidesa i Amargor

Quan es parla de cervesa, habitualment s'associa amb l'amargor. Però el món de la cervesa té un ventall molt ampli de sabors on hi destaquen les cerveses àcides o sours. Cerveses àcides? Sí, un món per a descobrir. El Sour&Bitter centrarà l'atenció en aquest tipus de cerveses, un dels estils amb més tradició i que actualment està guanyant més adeptes entre la comunitat cervesera. Tot això, maridat amb menjar i sense oblidar mai les cerveses amargues.