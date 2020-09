Reclamen una jornada lectiva contínua a les escoles de Sabadell

Pares i mares de diferents centres de la ciutat exigeixen la implantació de la jornada contínua a les escoles. Després de plantejar-ho, tant des de diverses Associacions de Pares i Mares (AMPA) com des de les direccions d’alguns centres al·leguen que cal incrementar la seguretat per prevenir contagis amb un horari escolar intensiu.

El plantejament neix en la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, que defensa una compactació de l’activitat lectiva al matí. “Proposem que es faci classe de 9 h a 14 h, amb dos descansos, i que els pares que ho vulguin puguin deixar els nens a dinar, amb pati de menjador fins a les 16.30 h”, explica Kate Ford, portaveu del col·lectiu. Consideren, a més, que a les tardes la capacitat de concentració de la canalla és inferior, i que amb els canvis imposats per evitar contagis s’ha perdut una oportunitat per canviar cap a un model que beneficiés el conjunt de la comunitat educativa.

Per protestar, s’ha optat per fer sentir la seva veu de manera activa, duent a terme una vaga que es tradueix a no portar els nens a classe a les tardes. Un dels centres més actius a Sabadell és el de La Roureda. “A les tardes les aules estan mig buides, deu faltar més de la meitat dels alumnes”, explica la directora de l’escola, Teresa Casan. De fet, la xifra de baixes se situa en 255, segons la presidenta de l’AMPA, Jésica Real. “Educació diu que els nens no poden dinar tan tard, però amb dues pauses durant el matí arribarien a l’hora de dinar com fins ara”, indica.

A l’escola Concòrdia també s’han posat mans a la feina, i un grup de pares han començat a recollir signatures per elevar la seva reivindicació al centre i al departament. “Aquí ja som uns 80 pares que fem accions, com ara la vaga de tarda”, assenyala Noèlia Mora, mare de dues alumnes, que reconeix que hi ha pares que els fa por que els seus fills perdin més classe després de l’aturada de l’any passat. En altres escoles, com la Tarrés, alguns pares també s’han sumat a la protesta: “Sobretot a infantil”, sosté el gerent, Robert Valldosera.

Educació ho descarta

El departament d’Educació va denegar la possibilitat de posar en pràctica aquesta proposta a l’inici del curs. La Generalitat va considerar que era massa complicat, però ara els pares esperen que Educació s’ho replantegi. Els impulsors esperen que amb el moviment la seva petició sigui, com a mínim, escoltada, si bé són conscients que aquesta llarga reivindicació encara té recorregut per poder-se implantar, com ja es fa en altres punts de l’Estat.

Fonts del departament d’Educació han apuntat que, tot i haver rebut peticions per part de centres i col·lectius de pares i mares, ja es va descartar implementar canvis d’aquestes característiques en el curs Covid, donades les novetats que ja calia implementar de forma urgent a les escoles.

