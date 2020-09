Un ferit a Castellar per la caiguda d'un para-sol pel fort vent

Un home ha resultat ferit aquesta passada matinada en caure-li a sobre un para-sol a Castellar del Vallès. La caiguda de l'element ha estat conseqüència del fort vent que bufa aquest divendres a gran part del país, i que ha fet set ferits de poca gravetat.

Els fets han passat a les 5.57 h a la plaça Major de Castellar. L'home es trobava a la parada de l'autobús quan li ha caigut a sobre el para-sol d'un establiment proper.

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins el lloc dels fets, on l'han atès. Un cop feta la primera valoració, s'ha decidit que calia traslladar-lo a l'hospital Parc Taulí, on hi ha accedit amb pronòstic menys greu per contusions múltiples.

Publicitat

En el conjunt del país, les ventades han provocat set ferits de poca gravetat per la caiguda d'arbres i objectes diversos. Al marge del cas de Castellar, s'ha registrat una dona ferida de poca gravetat per la caiguda d'un arbre a Lleida, i un accident laboral a Gavà, amb un cop amb una fusta que ha deixat un ferit de poca gravetat (Hospital de Viladecans).

A Vilafranca del Penedès hi ha un ferit lleu per caiguda de branca evacuat a l'hospital de l'Alt Penedès. També hi ha un ferit lleu per la caiguda d'un para-sol a Barcelona (Vall d'Hebron).

A Vila-seca ha caigut un ferro ferint 2 persones, de poca gravetat i evacuades al Joan XXIII i a l'hospital de Sant Pau. El 112 ha rebut 261 trucades fins a les 14 hores. Del total de 261 trucades rebudes pel 112, 69 procedeixen del Baix Llobregat, 37 del Barcelonès i 34 del Tarragonès. Els Bombers han atès 115 avisos entre les 8 i les 13 hores d'aquest divendres.

Publicitat