Nadal en era Covid: àpats familiars amb un màxim de 6 persones

La primera previsió del Nadal que s'acosta aquest any, per part de Salut, és que s'hagin de limitar els àpats a un màxim de 6 persones per frenar la pandèmia. Així ho ha expressat la consellera Alba Vergés, recalcant que "no s'hauran d'ajuntar famílies" durant aquestes trobades. Alguns dels riscos que s'han destacat respecte a aquestes dates és el fet de reunir-se en espais tancats com cases i la impossibilitat de dur mascareta durant el menjar.

Vergés, que ha enviat aquest missatge en una entrevista a RAC1, també ha apuntat que serà necessari que, entre un àpat i un altre amb diferents famílies, transcorrin 10 dies, com a mínim. És a dir, s'hauran d'espaiar les trobades per no barrejar grups diferents. "Cadascú ha de fer un exercici de prioritzar", ha manifestat la consellera.

Publicitat

"Allò típic del dinar de Nadal amb una part de família i el dinar de Sant Esteve amb una altra –i aquí podem afegir-hi la nit de Nadal, Cap d’any i Reis– ho haurem d’evitar", ha dit al Via Lliure. Pel que fa a les cavalvades, es buscarà alternatives a la tradició per evitar aglomeracions.

Publicitat