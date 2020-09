Sergi Giralt guanya el Ral·li dels Volcans

El copilot sabadellenc, Sergi Giralt continua acumulant victòries. La darrera, aconseguida el passat cap de setmana a Olot en vèncer en la XVI edició del Ral·li dels Volcans, fent parella amb Juan Pedro García a bord de l'Autobianchi A112 Abarth. Un triomf sense discussió liderant de principi a fi al llarg dels més de 350 quilòmetres per les carreteres de La Garrotxa.

Amb aquest triomf, Giralt es treu l'espina de l'edició del 2019 on es va quedar a les portes d'aconseguir la victòria, aleshores superat per Jose Mª Vidal i Dani Robledillo. El pròxim repte de Giralt serà el Costa Brava Històric, d'aquí a dues setmanes on intentarà repetir el títol aconseguit l'any 2018. En joc, el títol de campió d'Europa de regularitat.

