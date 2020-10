Obren convocatòria per oferir els espais de cotreball gratuïts de la Cambra

La Cambra de Comerç de Sabadell i el Banc Sabadell han obert una nova convocatòria per oferir espais de cotreball totalment gratuïts durant un any a emprenedors i start-ups que vulguin desenvolupar la seva activitat a l’edifici de la Cambra.

Les empreses interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud abans del 16 d’octubre a través de la pàgina web de la Cambra. Els projectes que finalment siguin seleccionats disposaran d’un lloc de treball i tots els serveis habituals de forma gratuïta al llarg d’un any i automàticament passaran a ser socis preferents de la Cambra, amb gratuïtat de quota.

Així podran accedir a tots els serveis de la Cambra, formació, i assessoria jurídica, fiscal, laboral de forma gratuïta o amb descomptes. Aquesta zona coworking està situada a la tercera planta de l’edifici de l’entitat a l’Eix Macià i comprèn un total de 10 espais reservats per a emprenedors i start-ups. La Cambra ha adequat les instal·lacions i els espais – com la resta de l’edifici– per complir amb totes les mesures de seguretat i higiene per fer front a la Covid-19.

