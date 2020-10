Recreen el Castell de Can Feu en format maqueta

Els amants del patrimoni local tenen l’oportunitat de contemplar el Castell de Can Feu en tota la seva esplendor. Arnaldo Gómez Duran, veí de la Concòrdia, ha aprofitat el confinament per fer una maqueta a escala de l’edifici tal i com estava en la seva millor època. Ara, tothom qui la vulgui contemplar, la pot veure a l’aparador de la ferreteria Pavón de la Via Aurèlia.

“He trigat 25 setmanes en fer-la, tot el confinament, i hi he invertit uns 250 euros”, apunta Gómez, que va trobar en el maquetisme una bona sortida per matar les hores tancat a casa. Abans, però, va contactar amb el president de l’Associació Cultural Can Feu, Aleix González, perquè li facilités les mides exactes de l’edifici per fer-ne una reproducció el més ajustat a la realitat possible.

“El castell és tot un símbol, i considero que la ciutat l’hauria de poder recuperar, l’Ajuntament hauria d’invertir diners i poder-hi fer tot tipus d’actes a l’interior”, reivindica Gómez Duran. Tot i que inicialment s’havia plantejat la possibilitat de fer-lo amb fusta, la seva manca d’experiència amb aquest material el va dur a recórrer a petites totxanes, que va adquirir a la botiga Trelec, del Centre, mentre que l’espai natural el va reproduir amb material comprat a la mateixa Pavón.

Des de dilluns que es pot veure en aquest establiment: “La vam instal·lar dilluns, i la idea és tenir-la mínim una setmana”, explica Santi Rodríguez, propietari de la ferreteria mentre contempla la maqueta, on l’autor hi ha instal·lat uns llums led que de nit il·luminen l’interior del castell.

On més es podrà veure?

Ara per ara, des de l’associació aplaudeixen la reconstrucció del castell, donat que la que tenien, feta de fusta, va ser destruïda. “No tenim lloc en guardar-la”, lamenta Aleix González. Tothom qui la vulgui veure, la trobarà al número 12 de Via Aurèlia.

