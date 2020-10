La sabadellenca Petit Travel arriba a Barcelona

Amb les crisi s’obren oportunitats. L’empresa sabadellenca Petit Travel ho sap i per això ha obert ara en ple post-Covid una botiga a Barcelona. Es tracta del cinquè establiment de la firma especialitzada en articles de viatge, motxilles, bosses i marroquinera, que té dues botigues a Sabadell

–carrer dels Filadors i carrer de les Valls– i dues a Sant Cugat –carrer de Valldoreix, 31 i 33–.

La nova botiga de l’empresa sabadellenca està situada a plaça de la Llibertat, al barri de Gràcia, en un local molt singular que fa cantonada. “No és un local, és el local, hi ha gent que entra només per veure com era”, explica el gerent de Petit Travel, Jordi Barberà Petit, que ha afegit: “amb els pocs dies que fa que hem obert podem dir que estem molt contents amb l’acceptació de la gent que, a part del producte que tenim, ens felicita perquè els agrada molt la decoració que hem implantat”.

La inversió que s’ha fet en el nou establiment ha estat “mínima”. Petit Travel ha comptat amb un soci que ha aportat la liquiditat per crear una nova societat independent a la resta de botigues i, amb l’experiència, la gestió i estoc de productes dels qual es disposava.

De fet, segons Barberà, aquesta estratègia de disposar de molt estoc de qualitat a les seves botigues és la clau de l’èxit de l’empresa. “Poques vegades ens hem quedat sense estoc, o ho tens o no ho vens”, indica el gerent de la firma, que constata: “hem fet aquesta política arriscada en els últims cinc anys i ens ha funcionat”.

Si més no, després d’estudiar els locals en altres municipis de la comarca van descartar la seva implantació, ja que les condicions no eren tan favorables.

Productes per a un ‘target’ mitjà

La botiga de Barcelona ven motxilles, maletes i dues marques de bosses molt reconegudes amb productes d’entre 50 i 100 euros. “El nostre client és de target mitjà, per a gent treballadora de 18 a 55 anys”, assenyala Barberà.

Amb aquesta obertura, Petit Travel també pretén consolidar la marca, que ja comença a ser coneguda fora de Sabadell i del Vallès Occidental. En els últims anys els han arribat diferents propostes per obrir botigues i sempre s’hi han negat. “És una aposta arriscada, però ho veig més com una oportunitat que no com un impediment”, reconeix el gerent de l’empresa sabadellenca.

