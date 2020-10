El ple diu "no" a l'estudi per la municipalització del SAD

El ple ha rebutjat la moció presentada per la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics que demanava, entre d'altres, un estudi preliminar per avaluar la municipalització el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i l’equiparació salarial progressiva de la plantilla del SAD amb les treballadores municipals.

"És clau potenciar uns SAD suficients, de qualitat i ben finançats, i de caràcter totalment públic", exposava Marta Bagan, membre de la plataforma. En aquest sentit, Rosa Salido, treballadora del SAD ha exposat que "durant la pandèmia, han faltat equips de protecció individuals adequats". I han criticat que una treballadora familiar del SAD tingui una retribució un 40% inferior a la mateixa feina desenvolupada per la plantilla municipal.

La moció ha rebut el suport absolut dels onze regidors de Podem, ERC i la Crida per Sabadell. Però els 13 vots en contra dels regidors del PSC i Ciutadans i l'abstenció de Junts per Sabadell han decantat la balança cap al no.

Publicitat

Sí a les millores, no al plantejament

Tots els grups municipals amb representació al ple han coincidit en que cal una millora en les condicions laborals. Però el com ha estat el principal punt de discrepància. En representació a Junts per Sabadell, Francesc Xavier Baró defensava que "municipalitzar sense tenir indicadors que assegurin l'eficiència no és el camí". Malgrat no s'oposava a l'estudi preliminar, considera que l'equiparació salarial s'hauria de treballar a través dels convenis col·lectius.

Mentre que Nani Valero, portaveu de la Crida, demanava que "no es blanquegi l'explotació", Ciutadans ha recordat que el govern anterior va fer un estudi que concloïa que no era viable la municipalització. "No puc enganyar les treballadores del SAD, recolzo el 75% de la moció, però no li puc donar suport. La petició no seria possible tot i que el ple aprovés la moció", ha dit Adrián Hernández.

Des del PSC, Eloi Cortés ha discrepat amb les al·legacions de la plataforma i ha obert la via de la negociació col·lectiva per davant de l'equiparació salarial: "Quan treballem el proper plec, buscarem una millora de les condicions laborals i salarials per la plantilla", deia. I llançava l'últim tret a ERC i la Crida: "Vostès van licitar dues vegades aquest contracte. Em sorprenen algunes declaracions de qui ha governat quatre anys".

Publicitat