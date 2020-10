Recuperar el Castell de Can Feu costarà 4,5 milions d'euros

L’Ajuntament de Sabadell xifra en 4,5 milions d’euros el cost de rehabilitar el Castell de Can Feu segons la darrera valoració feta pels tècnics municipals. Precisament, aquests dies s’han realitzat inspeccions i s’està treballant per acabar de definir quines actuacions urgents cal implementar. Tot després que el cap de setmana passat es desprengués part d’una barana de la galeria nord, fet que accentua l’estat de deteriorament de l’edifici. No obstant això, des del consistori asseguren que l’elevat cost de la rehabilitació fa que quedi descartada en aquest mandat. Ho consideren inassumible, tenint en compte que si mirem el pressupost d’enguany per fer inversions (14,3 milions d’euros) només aquesta obra s’emportaria pràcticament un terç del total (31,5%).

El president de l’Associació Cultural Can Feu, Aleix González, reconeix que la rehabilitació “és cert que se’n va cap als cinc milions”. Tanmateix, defensa que amb 1,5 milions d’euros es podrien consolidar façanes, torres i galeries i fer-hi visites sense accedir a l’interior del castell, Torre d'en Feu tal com defensa l'associació, basant-se en el passat de l'edifici.

L’alcaldessa, Marta Farrés, hi va fer referència dimarts al ple: “El Castell requereix una actuació integral de consolidació de l’edifici, és una inversió econòmica important que la ciutat no pot assumir”. Una altra cosa és el manteniment puntual que s’hi pugui fer, i en això treballa el consistori, buscant ajuts i subvencions que ho permetin.

Al marge de la inversió que suposi, historiadors com el sabadellenc Patxi Ocio Casamartina defensen el castell perquè “s’emmarca en una trajectòria artística de castells romàntics de finals del

segle XIX i principis del XX”.

Publicitat

Suport denegat

Precisament, la setmana passada la Diputació va denegar una sol·licitud de l’Ajuntament de Sabadell per fer la redacció del projecte de consolidació de l’edifici. La petició es va formular el passat mes de juny després que ho havia aprovat el ple del passat mes de novembre, l’any passat, a través d’una moció.

L’Ajuntament també ha confirmat que no pot assumir els treballs per recuperar els jardins romàntics que hi havia al voltant del castell, de manera que aquest projecte també queda al calaix, almenys aquest mandat, fins al 2023, per manca de pressupost. Fonts municipals apunten que abans de res caldria fer unes prospeccions arqueològiques que tenen “un cost molt elevat” que ara no es pot assumir.

Publicitat