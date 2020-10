"El Sabadell ha demostrat que pot competir contra qualsevol rival"

Pensant amb el Mirandés, però sense oblidar el que ha passat en els tres primers partits de lliga. Adri Cuevas, després de reaparèixer diumenge passat i debutar així a Segona Divisió A d'arlequinat, ha insistit que "les sensacions al vestidor continuen sent molt bones. Ens hem enfrontat a equips que estaran a la zona alta i tot i perdre, hem demostrat que podem competir contra qualsevol rival. Està clar que cal corregir alguns detalls que ens han costat gols, però no ens enfonsarem perquè sabem que aquest és el camí per arribar a les victòries".

Uns detalls negatius que han coincidit amb el tram final dels partits, una circumstància que s'ha parlat al vestidor. "No ens podem obsessionar amb això, però ha passat i ens ha de servir per mantenir una màxima concentració fins al final. En aquesta categoria qualsevol errada et pot costar car. No penso que sigui un problema físic. Ara hem rebaixat la càrrega de treball i també recuperem jugadors, això ens permetrà millorar el nivell".

A títol personal també va viure un moment important contra l'Espanyol. Adri Cuevas es va lesionar en la final del 'play-off' exprés davant el Barcelona B i durant la pretemporada va arrossegar molèsties. "Tenia moltes ganes de jugar. Em vaig sentir a gust al camp, amb sintonia amb l'equip i ara només penso a treballar al màxim per seguir aportant al grup". Per a molts, la visita del Mirandés és l'inici d'una altra lliga pel Sabadell, però l'andalús recorda que "en aquesta categoria tot està molt anivellat i jo sóc dels que penso que el Sabadell és un més, com ho pot ser el Mirandés. Ni més ni menys. És evident que treballem per sumar els tres primers punts i sortirem amb aquesta intenció al camp".

Adri Cuevas aposta per "fer-nos nostre la Creu Alta" tot i l'absència de públic. "Es fa molt estrany perquè estàs acostumat a sentir el suport de la teva afició en cada moment i a vegades tens la sensació de jugar un partit amistós. Però ens hem de mentalitzar que són partits amb moltíssim en joc i pensar que hi haurà molts ulls mirant des de fora. L'afició està a dins nostre". També ha opinat sobre la incorporació de Stoichkov l'últim dia del mercat: "Com tots els fitxatges que han arribat pot aportar moltes coses per millorar la plantilla. L'actitud és vital en aquest vestidor i el rebrem amb els braços oberts". Podria no ser l'última incorporació perquè la direcció esportiva continua treballant en la negociació amb el japonès Shinji Kawaga.

