El Taulí torna a restringir les visites pel repunt de casos de coronavirus

El Taulí ha tornat a restringir temporalment les visites als pacients ingressats a causa del repunt de casos de coronavirus dels últims dies. Aquesta mesura no afecta la resta de l'activitat, que continua funcionant.

Les restriccions s'han començat a aplicar aquest mateix dijous, quan ja no s'ha pogut entrar a l'Albada i al VIIè Centenari, i des d'aquest divendres no es podrà fer visites a l'edifici Taulí.

Hi ha algunes excepcions, com els casos d'Urgències, els que no es poden valdre per si sols o final de vida, en què pot anar-hi un acompanyant, així com en els infants, que passen de poder tenir dos visitants a una. En tots els casos es garanteix que un cop al dia hi haurà una trucada mèdica i de contacte amb les famílies de les persones hospitalitzades per part dels treballadors socials.

Pel que fa a les consultes externes, la corporació sanitària demana prioritzar que els pacients hi vagin sols. Actualment, al Taulí hi ha 92 persones ingressades per la Covid-19, 83 a hospitalització i 9 a l'UCI.

