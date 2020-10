El món escènic aguanta fort l’embat de la segona onada

Un bri de sinceritat per no enganyar qui llegeix aquestes línies: aquest és un article de part. De part del sector cultural, vaja. Tan cert és que el coronavirus avança a Sabadell (i la resta de ciutats vallesanes), com que no ha estat pas culpa de les activitats culturals. “No toquis la butaca amb les mans”. “Quan sortiu, feu-ho per aquella porta”. “Ep, amunt la mascareta, que se’t veu el nas!“. “Si us plau, no us quedeu aquí fora petant la xerrada, evitem aglomeracions”. Tot això són comentaris que m’han dit –i amb tota la raó- en els saraus culturals que he freqüentat les darreres setmanes. No soc epidemiòleg. Ni tampoc vull fer comentaris de barra de bar. Però és evident que l’ecosistema cultural ha donat bona mostra de compliment de les mesures de seguretat.

Per això, les mesures de restricció social de la Generalitat no haurien d’anar en detriment d’aquests professionals. És raonable pensar que hi hagi control d’aforament (al 50%) i que les obres hagin d’acabar una mica abans (a les 23 h). Però no pas que la cultura s’hagi de tornar a confinar, ja que encara no s’han recuperat del primer cicle de reclusió. Per a les companyies i artistes és molt important tenir bolos. “Només volem treballar”, diuen. Hi ha actors i actrius que han tingut un únic bolo en el darrer mig any. Només coneguts de l’escena vallesana que t’ho reconeixen sense escarafalls, resignats. Per això, cal encadenar-nos a la butaca. Gaudir de les arts i els espectacles. N’hi ha a bastament! I el moment ho exigeix.