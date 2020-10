La Festa BBVA de Tardor 2020 es reinventa en format telemàtic

La Fundació 1859 Caixa Sabadell celebrarà aquest diumenge la Festa BBVA de Tardor, però de manera telemàtica i fomentant la interacció dels participants. Així, s'ha optat per un model que implica la retransmissió de la festa a través de YouTube, amb horari semblant a l'habitual, de 10 h a 13 h, i amb un seguit d'activitats interactives, és a dir, que les famílies hi hauran de participar des de casa.

"Des de la Fundació s'ha fet un esforç important per portar la festa virtual a casa de tothom, però donant un tomb força singular i amb valor afegit, no fent una simple retransmissió de tota la programació, sinó que fem tallers, la visita a la granja, al museu, i amb la participació de diferents artistes", assenyala el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.

D'aquesta manera, la gent que segueixi la festa no serà un simple espectador, sinó que podrà aportar idees per al desenvolupament de les activitats: "Podran penjar fotografies, suggeriments, votar un model de carbassa per esculpir, el final d'un conte, experimentar amb Dani Jiménez o fer panellets per sentir-se físicament a Can Deu tot i no ser-hi", assenyala Marc de Balanzó, gestor de l'Espai Natura Fundació 1859.

El programa es desenvoluparà en la franja matinal, a partir de les 10 h, però no es podran fer algunes de les activitats habituals, com el tastet de productes gastronòmics. No obstant això, hi haurà un seguit de propostes que es podran fer a temps real des de casa, i per aquest motiu durant la propera setmana es penjaran tot d'indicacions a les xarxes de la Fundació perquè tothom qui vulgui participar-hi tingui a punt els instruments, materials o ingredients necessaris, tot plegat pensat en un format familiar en què grans i petits hi puguin prendre part.

Així, Dani Jiménez mostrarà com fer ciència amb elements quotidians que podem trobar a casa. "Es proposarà fer mocs slime i elements llefiscosos, gasos invisibles per fer coses que ens deixaran bocabadats, ous flexibles i irrompibles i sons a tota canya", assenyala Balanzó. Així, es demanarà tenir elements com bicarbonat o vinagre, entre altres.

L'artista Judit Comas esculpirà una figura en una carbassa gegant de 110 quilos, i també farà un taller per ensenyar a esculpir una carbassa a casa. "Ens donarà tres possibles temes per esculpir la carbassa gegant, i la gent haurà de triar entre una castanyera, un pagès amb barretina o un porc senglar, al llarg del matí l'anirà treballant", apunta el gestor de l'Espai Natura.

Pel seu cantó, Susagna Navó, narradora especialitzada en contacontes, explicarà tres contes relacionats amb la tardor, les castanyes o els moniatos. "Explicarà un primer conte sobre la tardor i les castanyes, un segon innovador sobre la castanyera Margarida, que està molt atrafegada i que no té temps de treballar, i ens suggereix que des de casa triem com acabar la història amb un ninja japonès que l'ajudi o un centpeus extraterrestre, i un tercer conte en què es parla d'una pandèmia que hi va haver fa temps i que es va aconseguir vèncer", detalla Balanzó.

A banda, els educadors de l'Espai Cultura també hi participaran. Anna Blas parlarà dels animals de la granja, mentre que Sergi Gil ens ensenyarà com fer panellets. D'altra banda, Hilari Teixidor mostrarà els racons més característics de la masia, com ara la façana, el xiprer, el rellotge de sol o la cuina. Per últim, el mateix Marc de Balanzó farà dos tallers, un per fer un eriçó amb una castanya i moniatos, i un altre per fer una crema hidratant a partir d'elements de pagès com la terra, flors del bosc i oli.

També s'han posat en marxa dos concursos. Un primer és un Kahoot, amb preguntes sobre l'Espai Natura, en què el guanyador obtindrà un val per a quatre persones per participar en un taller familiar a la masia, i un segon que consistirà a detectar el cargol tafaner, que sortirà al llarg de la retransmissió de la festa. En aquest cas, se sortejarà una estada de cap de setmana amb una activitat complementària per a quatre persones a l'alberg rural Lo molí de Bot, a la Terra Alta.

