La pandèmia capgira els plans de patrimoni

Sortida pública (o privada)

Al Vapor Sampere hi ha l’Abacus de Sabadell, i el Club Natació Sabadell utilitza les naus del carrer de Montcada des de fa dècades. Són només dos exemples d’edificis amb diferent valor patrimonial utilitzats per operadors privats. Maneres de donar un ús a aquests espais que també es podrien preveure en altres casos.

L’Ajuntament s’ho planteja com una possibilitat per donar-hi una sortida: “Tot el que sigui dinamitzar la ciutat és bo. Tenim molt patrimoni però en molt no hi podem entrar”.

Pel coordinador de la xarxa CORE en Patrimoni Cultural de la UAB, Oriol Vicente, la col·laboració publicoprivada és interessant perquè “el públic no pot arribar a tot arreu”. Hi coincideix l'arquitecte sabadellenc Llorenç Vallribera, partidari de flexibilitzar la normativa per poder disposar d’un ventall més ampli de possibles inquilins per a aquests espais. Un altre exemple, a Barcelona, és el cas de la presó Model, on hi haurà habitatge social, espais de treball i zones verdes.

A l’hora de definir els usos dels nous espais, en la línia de com ha anat fent l’Ajuntament de Sabadell, Vicente posa sobre la taula les dinàmiques de coideació i cocreació amb el suport de la ciutadania. “Els usos no els decidim des de la gestió patrimonial, sinó que els codissenyem amb els futurs usuaris. En comptes d’un tècnic, fem una anàlisi ben profunda de les necessitats de l’espai”, apunta l’expert.