El Govern aprovarà el toc de queda perquè entri en vigor diumenge a la nit

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat que la Generalitat aprovarà el toc de queda en les properes hores perquè entri en vigor diumenge a la nit, un cop el consell de ministres hagi aprovat l'estat d'alarma.

El vicepresident ha explicat que, com a mínim, el toc de queda serà entre les 23 h i les 6 h, però s'està estudiant si s'avança fins a les 22 h. En aquest sentit, ha indicat que el toc de queda, si fos una mesura aïllada, no serviria, però sí que ajuda perquè complementa d'altres que el Govern ja ha pres.

En preguntar-li per un confinament domiciliari, Aragonès ha reconegut a TV3 que "cal preparar-se per a tot". "Pot passar, si digués que està descartat no seria honest", ha reconegut el republicà, que ha indicat que això passaria quan el sistema sanitari ja no pogués aguantar. "Però no volem arribar a aquí", ha insistit. Pel que fa al tancament de la restauració, tampoc ha descartat que es prorrogui. "Si hem d'allargar-ho ho allargarem", ha dit.

Com ja ha fet la consellera de Salut aquest dissabte, ha insistit que el toc de queda i el tancament de la restauració són "mesures independents, que no són intercanviables". "Ja m'agradaria poder treure totes aquests restriccions", ha reblat.

