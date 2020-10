FAQS: El toc de queda que comença avui a la nit a Sabadell

El toc de queda comença aquest 25 d'octubre a Catalunya. La mesura, per frenar el contagi de coronavirus, comporta restriccions de mobilitat des de les 22 h fins a les 6 h. Ningú podrà circular pel carrer durant aquesta franja horària: les multes poden oscil·lar dels 6.000 als 600.000 euros.

Però, hi ha excepcions? I com afectarà el toc de queda a sectors com la restauració, el comerç, la cultura o l'esport?

Excepcions

Es permetrà desplaçaments a fora del domicili per raons laborals (anar o tornar de la feina). Per a justificar la presència al carrer durant aquesta franja horària, però, s'haurà d'omplir un certificat autoresponsable -adjunt a continuació- i portar un justificant de l'empresa.

També per a cuidar un familiar, menor d'edat, gran o dependent; per raons sanitàries, com adquirir medicaments a la farmàcia per motiu d'urgència; o, per exemple, per tràmits judicials urgents.

De 4 h a 6 h, també es podrà sortir a passejar el gos, a prop del domicili de residència.

El cas de retornar de viatge també està contemplat dins de les excepcions.

En tots aquests casos, també es recomana dur a sobre, omplert, el certificat.

Els establiments comercials

Hauran de tancar, tots, a les 21 h. La mesura es pren per començar a reduir l'afluència de mobilitat als carrers abans que entri en vigor, a les 22 h, el toc de queda. Continua l'aforament al 50% a teatre, cinemes i concerts, i sempre amb l'obligació d'haver adquirit, abans, l'entrada per internet.

La restauració

El servei a domicili o recollida per emportar només es podrà dur a terme fins a les 21 h, després el bar o restaurant haurà de tancar.

Esdeveniments culturals

Es podran programar espectacles culturals que acabin, com a molt tard, a les 22 h. A partir d'aquesta hora, hauran de tancar. El retorn a casa s'haurà de fer fins a les 23 h.

Esport

Les activitats esportives també hauran d'acabar, com a molt tard, a les 21 h.

