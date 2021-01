Sabadell treu el Nen Jesús del pessebre durant la nit per evitar que el robin

Després de dos intents de robatori del Nen Jesús del pessebre monumental de la plaça Sant Roc, l'Ajuntament ha decidit refugiar la figura durant la nit. Es guarda per evitar que es repeteixi el que ha passat, un any més, a Terrassa, on algú ha fet desaparèixer la peça. Així doncs, la instal·lació de l'de 360 graus i de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, de mides gegantines, amb figures de grans dimensions arribades d'Itàlia, superarà el seu primer any a la ciutat sense cap incidència. Ha estat muntada des del 12 de desembre i es recollirà el dia 6 de gener.

L'última temptativa de robatori del Nen Jesús va ser la matinada de dissabte 19 de desembre, passades les 2 h. Un jove de 17 anys va intentar endur-se la figura, però dues unitats de la Policia Municipal van intervenir-hi i van frustrar el robatori. Els agents el van enxampar in fraganti i per poc no s'endú la figura del pessebre. A més, el menor d'edat, segons la Policia Municipal, es va resistir en ser interceptat, per la qual cosa va ser imputat per desobediència i resistència als agents de l’autoritat. També per danys intencionats al pessebre.

El primer intent va ser només un dia i mig de la inauguració, també de matinada. Aleshores, un individu, que feia moviments sospitosos per la zona, va ser dissuadit pel guarda de seguretat i va marxar corrent del lloc en direcció al Racó del Campanar. Tanmateix, sí que va aconseguir robar un element de decoració de la plaça Sant Roc, una capsa daurada que simula un regal i que estava penjada de l'arbre de Nadal.

El pessebre de Terrassa no té Nen Jesús

La nit de Cap d'Any la figura del Nen Jesús del Pessebre de Terrassa va desaparèixer. És una tradició que gairebé cada any es du a terme a la ciutat. El 2015 va ser un intent, el 2016 i 2017 va ser sostret del pessebre instal·lat al Raval; el 2018 hi va haver una treva i va aguantar tot el Nadal, mentre que el 2019 també se'l van endur. L'Ajuntament sempre té una rèplica de la figura per aquest tipus de situacions.

