En marxa un servei telefònic d'acompanyament emocional a majors de 70 anys

L’Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa aquest gener un servei de seguiment telefònic i acompanyament emocional per a persones més grans de 70 anys que viuen soles i no tenen servei de teleassistència. Es tracta de persones que no tenen gaires vincles socials i familiars i en la situació actual de pandèmia poden quedar aïllades socialment.

Aquestes trucades s’han començat a fer a principis del mes de gener i es continuaran fent fins a finals del mes de febrer. La previsió és arribar a contactar amb prop de 5.000 persones.

L'acció està integrada en el pla municipal de mesures davant la COVID-19. El contacte telefònic permet detectar les mancances i necessitats d’aquestes persones i, si escau, poder derivar-les als serveis que siguin necessaris per millorar la seva qualitat de vida. El servei el du a terme la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de Barcelona (UTCCB), integrada a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un grup de psicòlegs especialitzats efectuen les trucades i fan un control quinzenal de les persones identificades. Elaboraran, també, un informe per mitjà de l’aplicació municipal que ja es va utilitzar durant l’estat d’alarma, quan es van fer trucades a persones grans per detectar riscos d’aïllament i deteriorament emocional. El personal de la UTCCB identificarà els casos que requereixin actuacions concretes i els traslladarà als serveis municipals perquè hi actuïn.

