Amb la mirada fixada en l’objectiu

Ha marcat molts gols a bona part d’estadis d’arreu de l’Estat espanyol, però cap a la Nova Creu Alta. A partir d’ara, espera fer-ho realitat amb la samarreta del Centre d’Esports Sabadell.

Aquest migdia, es va presentar Álvaro Vázquez amb el 24 a l’esquena com a nou jugador arlequinat: “Vinc amb moltíssimes ganes, en condició de cedit, però en realitat no és així. Vinc a sumar, a estar amb l’equip i ajudar al màxim”, afirmava l’atacant de Badalona abans de respondre a les preguntes dels mitjans presents a la sala Miguel Quereda.

L’arribada d’Álvaro Vázquez posa punt final a un serial que es va començar a gestar durant la pretemporada de l’equip a Olot: “Personalment, volia estar aquí, com així ho volíem tots, però una operació aliena a la nostra ho va evitar. Em vaig quedar amb l’espina clavada”, se sincerava.

D’aquesta situació viscuda en va donar fe el director esportiu, José Manzanera: “Era una de les primeres opcions. Recordo que vam estar parlant durant 20-30 minuts del que esperàvem, necessitàvem i volíem fer”. El director general, Bruno Batlle, va afegir que “és un fitxatge desitjat, per fi el tenim aquí”.

Vázquez no va voler aventurar-se amb xifres golejadores però sí amb molt de treball. “Haig d’ajudar l’equip a aconseguir l’objectiu de la permanència. Sigui amb gols o ajudant i aportant. La qüestió és aportar el meu granet de sorra”, assegurava mentre l’escoltava la seva família al complet. Sobre el nou club va voler agrair la rebuda, ja no només dels companys d’equip i cos tècnic sinó dels treballadors del club. Respecte a la situació de l’equip i el joc mostrat aquesta primera volta, va comentar que “amb la pilota té un perill bestial. Crea moltes ocasions de gol. I si es fa fort aquesta segona, tornaran els punts que li van prendre a la primera”.

“És una persona molt familiar”

Els que el coneixen asseguren que després de diverses temporades lluny de Villa Lobos, com anomena la seva residència a Montgat (Maresme) en honor al sobrenom del seu germà El Lobo Raoul cantant de professió, i de la seva família, Álvaro Vázquez tenia ganes de tornar a casa. Tenir minuts, recuperar el protagonisme i la confiança transmesa per José Manzanera va ser determinant perquè fes les maletes i canviés Mareo per la Nova Creu Alta.

Gran amant dels automòbils d’alta gamma i del joc Call of Duty, expliquen que s’ha posat a les mans d’un nutricionista i preparador físic per millorar el seu rendiment. A més, darrerament, s’ha fet construir un gimnàs a casa seva per complementar el treball físic del Centre d’Esports.

Néstor Querol, lesionat de gravetat

Si el fitxatge d’Álvaro Vázquez ha estat la notícia positiva d’aquesta setmana, aquesta tarda es va viure l’altra cara de la moneda en conèixer-se la greu lesió de Néstor Querol. El jugador castellonenc, autor del gol de l’ascens i un dels jugadors més en forma en les darreres jornades, es perdrà gairebé el que resta de temporada després de trencar-se el lligament col·lateral intern del genoll dret. Des del club s’estima un temps de baixa d’entre tres i quatre mesos.

Publicitat