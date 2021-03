Veïns de Can Feu es mobilitzaran per la falta d’aparcament

“Aparcar és tota una gimcana. Ni els serveis d’emergències poden accedir-hi”, explica una veïna del barri Can Feu. Arran de les obres per soterrar l’estació d’FGC s’han perdut desenes de places d’estacionament al sector Planetes i ha complicat l’accessibilitat als carrers principals, denuncien des del moviment veïnal Sector Planetes, una nova entitat que ha sorgit per reivindicar la recuperació dels espais.

L’agrupació ja anuncia mobilitzacions per exigir la recuperació de les places de pàrquing. La seva proposta implica desplaçar les new jersey que delimiten el soterrament al carrer de Fraser Lawton per estacionar els seus vehicles. “Aquest carrer està tancat des del 2016. Si obrissin el doble sentit, es podria estacionar a una banda”, expressa Rosa Sancho, membre de l’entitat. L’Ajuntament de Sabadell, però, ha descartat la maniobra.

Fonts municipals apunten que, després d’analitzar amb sondatges si a sota hi havia formigó per poder habilitar un estacionament segur, “és inviable habilitar estacionament”. Les mateixes fonts sostenen que els resultats del mostreig constaten que no existeix formigó ni ferm. El veïnat lamenta que en els últims anys s’han “perdut” els trams del carrer de Júpiter fins a Saturn i el tram entre els carrers de Caresmar i Urà. Tanmateix, l’Ajuntament s’ha compromès a buscar alternatives per millorar la mobilitat i accessibilitat a la zona. Tot i això, fonts municipals insisteixen que “l’alternativa és l’estacionament al sector de Gràcia”.

Les últimes modificacions

La mobilitat al sector Planetes s’ha transformat substancialment en els últims mesos. S’ha habilitat un canvi de sentit en el carrer de Fraser Lawton, a banda de la regulació d’entrades i

sortides al solar del carrer Urà per permetre l’estacionament i la instal·lació d’un semàfor per facilitar la incorporació a la rambla d’Ibèria i al passeig de Can Feu. El veïnat ho considera insuficient: “No soluciona el problema”, insisteixen.

