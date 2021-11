Una vintena d'escriptors d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat han constituït la plataforma 'Los20másleídos'. Un mecanisme per promocionar les seves obres sense passar per editorials, i promoure la lectura de qualitat i de quilòmetre zero. A Catalunya s'hi han sumat escriptors de municipis com ara Sabadell, Olesa de Montserrat o Cervera, entre d'altres. La promoció de les obres es fa en l'àmbit local, si bé els autors també recomanen companys amb qui comparteixen l'esperit de la iniciativa.

"Ens trobem en un moment en què les editorials publiquen llibres de persones famoses o conegudes, amb un retorn econòmic ràpid, i no s'arrisquen a publicar llibres d'autors no coneguts", detalla Patrícia Berlín, periodista i escriptora de Sabadell. La iniciativa vol posar en un pla similar el consum de productes alimentaris de proximitat i la literatura: "Proposem que es faci de la mateixa manera, amb literatura de qualitat i de quilòmetre zero, perquè el lector tingui on triar i que el llibre sigui d'un escriptor del seu poble o ciutat", explica.

L'escriptora sabadellenca ha publicat aquest any Las chicas decentes no se pintan las uñas (2021), la narració de la qual parteix de l'experiència que va viure com a periodista amb la cobertura informativa de la desaparició de Llum Valls, una jove que després de nou mesos en cerca va ser localitzada sense vida. "Aquell cas em va impactar, i és el meu punt de partida del llibre, però en aquest cas la protagonista, l'Alba, apareix amb vida", detalla. No obstant això, a partir d'aquest inici la història se centra en les circumstàncies que viuen els joves, donat que el llibre està pensat per a totes les edats, però principalment perquè el pugui llegir i fer-se'l seu el públic adolescent.

(ACN)

