“La ciutat té un aeroport amb sensibilitat històrica”

Fa quatre anys i mig que Daniel Ventura és el president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC), l’encarregada de gestionar i promoure el Museu-Jardí d’Aeronàutica de Catalunya, a l’Aeroport de Sabadell. Amb més de vint anys a la ciutat, i amb una inversió de 600.000 euros, la FPAC espera poder inaugurar el quart hangar l’estiu del 2022: “Si som molt optimistes, ho tindrem enllestit, però no per la complexitat, sinó per una inversió que ara com ara no tenim coberta”.

Què té Sabadell que no té Reus o Lleida-Alguaire que va cridar l’atenció de la Fundació? Nosaltres tenim una particularitat i és que som l’única fundació d’aviació històrica d’aquí a Espanya que té el vessant d’exposició tipus museu i la flota en vol. I entre les coses que componen la fundació, d’una banda, hi ha l’exposició estàtica i, de l’altra, la secció dels avions clàssics, que això neix, en bona part, de la flota de l’Aeroclub. Cal que un aeroport tingui aquesta sensibilitat i Sabadell la té.

D’on provenen els recursos de la FPAC? A excepció de l’aportació de l’Ajuntament –subvenció de 60.000 euros–, un 90% dels recursos econòmics provenen d’aportacions privades – tenen 500 col·laboradors, entre amics, socis benefactors i patrocinadors, amb diferent grau d’implicació–. Aquest museu ens ha costat vint anys de guardiola, on portem invertits al voltant de 600.000 euros. Aquí –Fundació– som quatre amb molts barrets, que ens hi dediquem de forma altruista. Només tenim dos sous: un mecànic i una administradora.

Per què va servir l’aportació de l’Ajuntament? Com estan les relacions amb el consistori? En el moment en què va arribar ja estava gastada. Era feina que havíem anat fent, com la d’urbanitzar la parcel·la, amb la canalització d’aigua, per exemple, que han servit per pagar això i altres coses. Amb l’Ajuntament tenim una relació immillorable i no només amb els PAC, sinó amb el clúster, on hi ha una voluntat real per apostar per l’Aeroport. Si els hagués de demanar alguna cosa, els diria que ens ajudin a conversar amb la Diputació, que té uns recursos per a museus i col·leccions privades que es gestionen a través de peticions als ajuntaments.

Quins són els objectius que teniu a mitjà termini al Jardí-Museu? Tenim obert el museu, però ara queda fer-lo bonic. Esperem poder acabar el quart hangar com més aviat millor. Abans, però, necessitem trobar el finançament per connectar –electricitat– la parcel·la amb l’aeroport. En el moment en què puguem tenir electricitat, i amb ajudes d’empreses com Hewlett-Packard, convertir-lo en un museu 3.0 amb un simulador de realitat virtual perquè es pugui sentir com es vola.

