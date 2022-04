‘Bola de Drac’: el manga que va fer cantar en català els fills de la TV3 dels 80

Els animes japonesos han tingut una gran influència en la societat catalana contemporània. Tant pel que fa a la memòria sentimental de tota una generació que va créixer veient Bola de Drac, com per l’actual situació mainstream que ostenta.

“Quan jo anava a classe era la freaky de classe. Érem una minoria, com a molt, dos o tres per classe”, explica Patrícia Fructuoso, dibuixant de l’escola Kame Kame. “Però ara, tots els adolescents hi tenen relació d’alguna manera. Tothom ha vist Naruto. Tothom hi està influenciat”, detalla.

Patrícia Fructuoso, qui també és caracteritzadora de maquillatge d’efectes especials, parla de com l’anime ha passat d’un reducte freaky a un mainstream. “Se’m fa bonic, que ara tots els nens vulguin ser dibuixants, vulguin ser artistes, perquè estan immersos en aquest món”, explica.

“Quan jo anava a classe era l’única ‘freaky’, però ara tots els adolescents hi tenen relació”

Tanmateix, es percep una contradicció aparent. Quan més s’ha estès el món del manga, menys sèries del gènere s’hi emeten a TV3. En els anys 80 va ser Bola de Drac. Oliver i Benji. Sailor Moon. Entre mitjans i finals dels 90 va tenir molta influència altres sèries com Doraemon i Shin Chan.

“LA generació de la meva mare veia Heidi i Marco a TVE, Bola de Drac a TV3… Jo, quan tenia uns 10 o 11 anys, mirava el canal 3XL de TV3 i tenia Blitz, Fruits Basques… Però ara Tv3 ja no emet aquest tipus de continguts”, lamenta Fructuoso.

Ara, a Netflix i HBO

I assegura que els visionaments se n’estan anant a les plataformes on-line. “És més fàcil anar a Netflix i HBO quan et doni la gana, que no estar pendent d’encendre la televisió quan toca”, diu, per rematar amb un contundent: “La televisió ha quedat apartada”.

Però que TV3 no mantingui un paper capdavanter ara mateix no treu mèrit a la seva gran contribució a la llengua catalana. “Que TV3 doblés l’anime va ajudar moltíssim a l’impuls del català. DE petits no te’n donaves conte, senzillament estaves veient uns dibuixos animats, no et plantejaves en quina llengua se n’emetien i el motiu”, explica Fructuoso.

“Però ara venen clients a la botiga i diuen que saben cantar en català Blitz o Bola de Drac”, diu, com a símbol de l’extensió del català entre sectors de població castellanoparlants. Anem a buscar, la bola de draaaaac!, cantàvem a la sintonia d’entrada.

I és que les generalistes no van començar a mentre Antena 3 fins anys més tard, quan ja era prou conegut entre el públic català i basc (que el veien per les seves respectives cadenes autonòmiques: TV3 i ETB)

Incita la violència?

Als anys 90, l’èxit de Bola de Drac també va suscitar un debat al voltant del contingut violent de les seves narracions i la (mala) influència que tenia entre la canalla que el mirava. Fructuoso defensa, per començar, que hi ha molts animes sense cap caràcter violent, com podria ser el cas de l’arxiconegut Doraemon. O com Keroro. I pel que fa a les que sí incorporen una violència explícita, també interposa els seus matisos. “Quan Son Goku és petit, els continguts estan adequats a un públic infantil”, sosté la professora de dibuix. “I quan és més gran sí que hi ha violència… però també és cert que s’esperava que els aficionats anessin creixent alhora i fos és per a adolescents adults”.

Tallers a la fira

Patrícia Fructuoso impartirà tres tallers a la Fira Sakura Matsuri, sobre com dissenyar un personatge de manga. “A partir d’una base anatòmica, aprendrem a crear un personatge.

Primer fent un esbós amb llapis. I després de pintar- s’entinta, agafant uns calibrats i repassant-lo”, explica Fructuoso, sobre aquesta activitat adreçada a un públic infantil i adolescent (6-15 anys). Tenen lloc el divendres a les 9.45, 10.30 i 11 h.