La sabadellenca Centro Alum s’expandirà a Itàlia

L’empresa sabadellenca Centro Alum encara el 2023 amb optimisme i amb l’objectiu d’expandir-se més enllà de l’Estat, amb Itàlia en el punt de mira. Un any després de la seva integració al grup belga Corialis, líder europeu en disseny i producció de solucions d’alumini, Centro Alum preveu incrementar la seva cartera de clients i créixer en nombre de treballadors i en instal·lacions (ara té un local a Sabadell i un altre Castellví de Rosanes).

“El 2022 ha sigut un any d’adaptació per nosaltres. Abans funcionàvem com una empresa familiar, però ara hem hagut d’adaptar-nos a les maneres de fer d’una empresa multinacional. Ens hem de situar en els estàndards que demana Corialis. Hem hagut de millorar els procediments interns, els informes de dades i la imatge general de l’empresa”, detalla el gerent de l’empresa, Albert Busquets.

Un 2022 agredolç

Pel que fa a les vendes, Centro Alum ha mantingut el nivell assolit el 2021 (la companyia tancarà l’any amb una facturació que vorejarà els 21 milions d’euros). Això sí, l’increment del preu de les matèries primeres (el preu de l’alumini, per exemple, s’ha gairebé duplicat, segons apunta el director de màrqueting de Centro Alum, Marc Sabater) i el clima d’incertesa general ha refredat una mica el volum de feina de la companyia. “Veníem de dos anys de molta activitat, però l’escalada de preus i els problemes de subministrament han fet que la cosa s’aturi una mica”, lamenta Busquets.

Tanmateix, Centro Alum, que va ser fundada l’any 1985 pel sabadellenc Vicente Sabater, ha aconseguit nous clients arran de l’ampliació de la seva gamma de productes. “L’any no ha sigut dolent gràcies a això. A més, mirem el futur amb optimisme, ja que s’estan oferint ajudes a través dels fons Next Generation per rehabilitar edificis amb l’objectiu que siguin més eficients energèticament. Nosaltres hi tindrem un paper clau”, assegura el gerent de la companyia, que té la seu al polígon Sud-oest de Sabadell.

De moment, la majoria de clients de Centro Alum es troben a Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears. En els darrers mesos, però, la companyia està centrant esforços a arribar a la zona del centre d’Espanya. “De la mà de Corialis volem créixer i ser més competitius, a banda de continuar ampliant la nostra gamma de producte. Tenim moltes expectatives posades en els pròxims anys”, apunta Albert Busquets.

Participació en la fira Veteco

Centro Alum ha participat aquesta setmana per primer cop a la fira Veteco 2022, el saló del sector de la finestra i la façana més important a Espanya. La companyia ha presentat el seu propi estand i ha aprofitat la fira per fer nous contactes amb clients potencials. “La fira ha superat les nostres expectatives; n’hem acabat molt satisfets. Hem rebut visites de gent d’aquí, però també de Portugal, França i països de Sud-amèrica. Veteco és cada vegada més un saló de caire internacional. La nostra intenció és tornar a assistir a la següent edició”, indica la directora de negoci de la companyia, Glòria Segarres.