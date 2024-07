Saps on era el Casino dels Senyors de la Colla de Sabadell?

Al carrer d’En Font, 26, una placa recorda el Casino dels Senyors. Tot i la petulància del nom, era una casa tronada i plena d’andròmines. Va ser la seu de l’associació cultural fundada oficialment per la Colla de Sabadell. Estava batejada irònicament amb el nom del Círculo Sabadellés.

És una casa plena d’històries. En una de les seves polèmiques accions, la Colla va demanar a uns quants escriptors de la ciutat que hi portessin les seves obres literàries. Creien que era per llegir-les. Les van penjar amb claus d’una paret.

A dins de la casa també hi van pintar la mítica frase “Estem voltats de pocavergonyes”, una cita que ja és patrimoni etern cultural de Sabadell. A més, tenien una habitació anomenada “museu de les coses robades” i una taca d’humitat de la paret estava emmarcada. Darrere de les peripècies, s’hi embolcallava una visió contestatària a la cultura i a la societat d’aleshores.

Es va anunciar un llançament editorial des del Casino dels Senyors. I va ser literal: van fer volar pels aires el llibre L’any que ve, de Francesc Trabal. L’ocurrència es va emular en l’acte de cloenda de l’Any de la Colla de Sabadell, el 2020, per presentar el llibre d’homenatge L’any que ve no l’altre.