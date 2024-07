El CE Sabadell, pendent de la lesió de Peque: podria estar tres mesos de baixa si té afectat el peroné

Expectació i preocupació. La lesió de Peque Polo va ser la nota més negativa de l’amistós de dissabte passat entre el Centre d’Esports i el Nàstic de Tarragona. Només havien transcorregut 11 minuts i el davanter arlequinat ja estava estirat a la gespa amb evidents mostres de dolor, després de rebre una forta entrada d’Antonio Leal.

En principi, tot apuntava a un possible esquinç de turmell. El jugador va ser substituït pel jove Alya Camara. Les alarmes es van encendre quan Peque va sortir de l’Estadi amb crosses. Semblava que podia ser alguna cosa més greu. De fet, es va deixar caure que podria tenir afectat el peroné. Calia esperar que es desinflamés tota la zona i les proves. A les pròximes hores es coneixerà el diagnòstic definitiu, però en cas de confirmar-se l’afectació del peroné podria estar de baixa fins a tres mesos. Si queda en un esquinç, dependria del seu grau per establir les setmanes fora de combat, entre 2 i 4. L’altre futbolista que encara no ha pogut entrenar amb normalitat -òbviament no va jugar dissabte passat- és el migcampista Sergio Cortés per les seves molèsties en un peu.

En qualsevol cas, un contratemps important per al tècnic David Català, qui ja va admetre la seva “preocupació” per l’estat del futbolista. “És el risc d’aquest tipus de partits i esperem tenir-lo disponible com més aviat millor”. Encara que ja estava decidit fitxar un nou davanter, aquesta circumstància podria accelerar les gestions. Ara mateix, els principals objectius de la direcció esportiva són reforçar el mig del camp, aportant més potència física, i la defensa tot i la incorporació del sub’23, Adrián Salguero, cedit des del Cádiz Mirandilla.