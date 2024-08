Què és la indústria?

[Pere Alavedra, Enginyer industrial]

El bon amic Dídac Ramírez, rector estat de la Universitat de Barcelona, amb qui compartí afanys en la meva etapa de rector de la UIC, em va dir: “Vols dir, Pere, que moltes persones tenen clar el que vol dir reindustrialització?”

Amb la voluntat de donar-hi resposta, vaig començar a pensar que seria necessari buscar què entenem per indústria. La meva primera sorpresa ha estat la no coincidència en la seva definició.

Així, pel Govern espanyol, diu: “La indústria és l’activitat que té per fi nalitat la transformació de materials (primeres matèries i productes semielaborats) en productes semielaborats o elaborats (béns de consum) utilitzant fons d’energia”.

El Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (DR AE), diu: “La indústria és el conjunt d’operacions materials executades per l’obtenció, transformació o transport d’un o diversos productes naturals”. El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), ens en dona dues defi nicions: Una primera que diu: “La indústria és l’activitat humana emprada en la producció de béns i serveis de tota mena”.

I una segona que diu: “La indústria és el conjunt d’activitats dedicades a la transformació de les matèries primeres mitjançant maquinària i treball per tal d’obtenir béns manufacturats”. He de dir-vos que cap d’elles m’ha agradat.

La primera defi nició del DIEC m’ha fet pensar en la resposta que em va donar la propietària de l’hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell, un hotel on acostumem a anar cada any a passar uns dies a la primera setmana de setembre, per superar el mono de platja. Amb la confiança de ser un hoste habitual, li vaig preguntar com li havia anat la temporada. La seva resposta em va sorprendre, em va dir: “Aquest any molt bé, no oblidis que nosaltres som la indústria de la felicitat”. Sens dubte, podria encaixar-hi perfectament.

Crec sincerament que totes les definicions es queden curtes. als meus alumnes els hauria dit: “La indústria és l’activitat de les persones, en què aplicant-li capacitat, capital, coneixement i esforç transformen materials (primeres matèries i productes semielaborats) en altres productes, semielaborats o elaborats (béns de consum), per satisfer les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les pròpies”.

Dins de la gran munió d’indústries, hom pot pensar: quina és la millor per a un indret determinat? Siguin de base, béns d’equip, béns de consum; pel pes de la seva maquinària: pesant, semilleugera, lleugera; o per la seva grandària: gran, mitjana, petita i microempresa, i, fi nalment, segons el grau de desenvolupament tecnològic: punteres i madures.

Normalment, les circumstàncies administratives, de comunicació, geogràfi ques, històriques, socials i tecnològiques defi neixen que una indústria s’insereixi en un lloc determinat. Una indústria no acostuma a anar sola, al seu costat sol haver-hi un teixit industrial que l’acull i l’acompanya.

Sense oblidar que indústria vol dir creativitat, cultura de l’esforç, emprenedoria, innovació, resiliència, suport social, tenacitat… Espero que tots entenguem el mateix quan parlem d’indústria o reindustrialització en els pròxims articles. Des dels verds paratges del Pirineu gironí aprofi to per desitjar-vos unes profi toses, reparadores i merescudes vacances.