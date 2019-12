Ángel Martínez admet que “ara ens podem considerar candidats”

El capità Ángel Martínez, tot i mantenir el discurs del ‘partit a partit’, admet que per la trajectòria fins ara, el Sabadell es pot considerar “un candidat” als llocs de play-off. “Tenim un mètode de joc ben agafat, tots els jugadors responen i mentiria si digués que no som candidats. Penso que estem a dalt per mèrits propis. Però tots tenim clar que volem veure aquesta mateixa classificació a la jornada 38”, ha advertit.

Una prova eloqüent del canvi que ha fet l’equip en pocs mesos el trobem en l’últim antecedent amb el Lleida Esportiu. En plena recta final de la temporada passada es van enfrontar en un duel dramàtic pels arlequinats. “Ens jugàvem la vida, la pressió era màxima perquè no teníem marge”, recordava. De fet, Ángel va ser clau en la que seria primera victòria de l’era Antonio Hidalgo en treure una pilota sota pals en l’últim sospir. Dissabte que ve, en canvi, la situació serà ben diferent. “Ara afrontem els partits amb il·lusió i ganes de continuar guanyant, però també sabem que el Lleida serà un rival molt difícil. Seria un greu error pensar que trobarem facilitats o un rival cansat per la Copa del Rei. Haurem de mantenir el màxim nivell per guanyar”, subratlla.

Els 3.000 socis, a punt

Ángel també es va referir al suport de l’afició. “La temporada anterior, en els moments més crítics, ens van donar suport i ara també ho està fent, però esperem que més gent s’animi a venir a l’Estadi. Hem d’anar junts. Dissabte pot ser una bona oportunitat i ens agradaria marxar tots amb un somriure a les festes de Nadal”. Precisament es frega la xifra dels 3.000 socis gràcies a l’excel·lent resposta en la campanya de mitja temporada. Avui s’arribarà amb tota seguretat. D’altra banda, la plantilla i cos tècnic va compartir una foto amb representants de la Creu Roja de Sabadell per escenificar la recollida de joguines en la campanya de Nadal.

Junta General

Aquest dijous, l’atenció estarà centrada en la Junta General Ordinària que se celebra a partir de les 19 hores en primera convocatòria a les instal·lacions de l’Estadi Nova Creu Alta. Es preveu una junta plàcida i sense complicacions. Els punts més importants de l’ordre del dia són l’aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici 2018/19 i proposta de distribució de resultats; aprovació de la gestió dels administradors; renovació de càrrecs i aprovació de l’acta. Apunta a un tràmit.