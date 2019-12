Vaga demà a Rodalies

El servei de Rodalies patirà aquest divendres una nova vaga en el servei que es presta a Sabadell. Concretament, es prestarà el 66% del servei en hores punta i el 33% la resta del dia.

Es tracta d’una convocatòria de vaga, entre les 00.00 h i les 23.00 h pel proper divendres, 20 de desembre, per part del sindicat CGT. Per aquest motiu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministerio de Fomento han decretat els serveis essencials a Renfe.

Així, es prestarà el servei d’un dia laborable en un 66% en el període comprès entre les 6.00 i les 9.30 hores i les 17.00 i les 20.30 hores. Durant la resta de la jornada serà del 33%.

Durant el dia de vaga, la mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s’assegurarà amb un servei del 90% dels trens afectats, i els trens Avant amb un servei mínim del 63%.

Canvis i reemborsament de bitllets

Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge. Als viatgers afectats per trens suprimits se’ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l’horari més aproximat l’adquirit.