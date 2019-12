El lector Manel Pena és el guanyador del lot de productes gourmand gentilesa de Cafestes Gourmet que hem sortejat aquest Nadal al Diari de Sabadell. Fins a 40 persones han optat al premi, inscrites tant a través de les xarxes socials com del correu electrònic. L’únic requisit per participar era enviar-nos una foto del vostre Nadal. En la fotografia guanyadora apareix el fill de Manel Pena, en Jordi, i la seva cosina, la Raquel, al costat del tió i de l’arbre.

El sorteig es va fer divendres a les 12.00 h a la redacció del Diari, traient aleatòriament un número d’una garrafeta, com un Quinto, i la sort va fer que sortís el 29. Podeu veure el vídeo a continuació:

Cada participant tenia un número assignat, i el que va sortir va ser el 29, seguint el patró del tradicional Quinto i cantant-lo amb un dels codis utilitzats per part dels lloros locals, Circumvalació. Aquest era el número que tenia assignat Manel Pena. Els encarregats de presentar el sorteig són els redactors del Diari Albert Segura i Marta Ordóñez. Enhorabona, Manel, i moltes gràcies a tots per participar-hi!

El lot

La panera compta amb productes gourmand típics per aquesta època i idonis per compartir-los amb familiars i amics. Es tracta d’una desena de productes dolços que poden complementar la sobretaula dels àpats nadalencs, amb bombons de praliné de la casa Trifulot, un panettone milanès o una selecció de 30 tès, tot regat amb un Moscato d’Asti o un cava rosat de la bodega Parés Baltà. La cistella es completa amb un petit lot de carquinyolis artesans d’ametlla d’Horta i una capsa d’ametlles fines garrapinyades Moscovitas d’Astúries. Aquesta és la galeria que hem creat amb les fotos que ens heu enviat (cal destacar que el número de la fotografia no es correspon al del sorteig):

Aquest moment és l'autèntic Nadal / ORIOL COMAS Arbre i Pare Noel / SONIA MARTÍNEZ A casa tothom celebra el Nadal / JOSEPA GRANER Decoració nadalenca / MARIONA ESTRUCH ESTRADA Esperant el Paer Noel / RAMON GORREA Centre de taula fet amb materials del bosc de Can Deu i d d'Escòcia / VICTÒRIA MARTÍNEZ Nadal en família / URTZI ETXAIZ Llar de foc / MONTSE ESTRADA El pessebre de casa, n'ha aparegut un d'igual al refugi del llac de Baborte / MARTA FUENTES Pessebre / SALUT ROTÉS Pessebre / PERE BENET Ram de Nadal / MERCÈ PIÑOL Benvinguts al Nadal / ENRIC ESTRUCH Concurs de guarniments de Nadal, al Centra Cívic de Sant Oleguer Sol i Padris / JAUME FONTS Decoració nadalenca / JESÚS BASARTE VILLEGAS El meu Nadal amb la millor companyia / MÒNICA PÉREZ Coixins nadalencs artesanals / ANNA ROSA PLANS Arbre de Nadal / MERCÈ CALDERÓN I CALDERÓ El pessebre presidint el menjador / MARIA PILAR L. ROLDAN Cagant el tió / MANEL PENA Guarnint l'arbre / MARIAN ANDRÉS MORENO Jan, Pol i Biel Rodríguez, amb el seu arbre de Nadal / FAMÍLIA RODRÍGUEZ Decoració a base d'arbres i angelets fets amb llibres reciclats: és entretingut, però el resultat és molt gratificant / MERCÈ MASSIP PRATS En Nil i en Guillem comparteixen el seu pessebre / NIL I GUILLEM L'escala de Nadal / KONRAD MÚNEZ Naixement / MARTÍ SALA ROCA Pessebre dins d'un pa / SILVIA CONSUL GENE El calendari d'Advent / LAIA PLANS Avet arlequinat / CRÍSPULO DÍAZ Centre de taula / CARMEN NICOLÁS Preparem el Nadal amb un pessebre / NATÀLIA ESPUÑES PACHECO Avet de Nadal / MARISOL GARCÍA Arbre de Nadal / JOAN BARTOLÍ Dos gats custodiant l'arbre / JUAN ADOLFO JUÁREZ MARTÍNEZ Amics del carrer Zurbano / LÍDIA CARRASCO Arbre de Nadal / XAVIER CARBONELL Ninot de Nadal / MARIBEL GILI Coronant l'arbre / ESMERALDA SUÁREZ Portant la Nadala / NEUS COLOMER GRANER