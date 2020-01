Sabadell ha de pagar a l’empresa d’escombraries Smatsa per uns desplaçaments extra

L’Ajuntament de Sabadell haurà de pagar a Serveis del Medi Ambient SA (Smatsa) per un quilometratge extra per transportar envasos des de Sabadell fins a una planta dels Hostalets de Pierola (l’Anoia) mentre es duien a terme unes obres a la planta de residus de la carretera de Castellar. Així ho ha decidit el magistrat titular del jutjat del contenciós administratiu número 11 de Barcelona, Pedro Luis García Muñoz. L’anterior executiu es va negar a compensar els desplaçament i ara es dona parcialment la raó a la concessionària de neteja i recollida de residus.

Segons la sentència, a la qual ha tingut accés el D.S., Smatsa va reclamar 234.515,31 euros per aquests desplaçaments però aquesta no serà la indemnització definitiva, perquè el text judicial assenyala que aquest càlcul “és erroni” i que caldrà revisar el citat càlcul per fer la corresponent compensació. Segons el magistrat, Smatsa haurà de percebre 0,61 euros per quilòmetre per un trajecte de 57,27 quilòmetres, realitzat entre el juny i l’agost de 2015 i el febrer i el juliol de 2017. El magistrat retalla el cost per quilòmetre recorregut i també el període reclamat, que Smatsa situava en un any i mig i que queda en uns vuit mesos.

Què va passar?

Els serveis a què fa referència la sentència fan referència a quan Smatsa va haver de traslladar els residus fins a una planta d’Hostalets de Pierola. El contracte del servei de neteja i recollida de residus entre l’Ajuntament i Smatsa no preveia la variació, pel que l’empresa va reclamar la variació a l’Ajuntament, que no estimar una compensació. L’empresa va portar-ho als tribunals el 2017 i ara la justícia estima per primer cop –encara que sigui parcialment– un dels litigis entre l’Ajuntament i l’empresa.

En la sentència, realitzada el passat mes de novembre i feta pública ara, el magistrat assegura que Smatsa té dret a una indemnització per garantir el seu equilibri financer per unes despeses que no s’havien previst. “S’han produït unes despeses superiors per transport que han de suportar el contractista [Smatsa] en la mesura que s’ha produït una alteració del contracte”, assenyala clarament el magistrat.

El govern anterior es defensa

Veus del govern anterior que van pugnar pel litigi han exposat que la victòria judicial d’Smatsa no ho és tant. El regidor d’ERC, Raül García Barroso, exposa que la sentència “dona la raó a l’informe tècnic municipal, i, en definitiva, desestima el gruix de les pretensions d’Smatsa” en tant que Smatsa només cobrarà en concepte de set mesos i no un any i mig, tal com reclamava la concessionària. Des dels republicans sostenen que hi ha hagut un intent “obtenir més beneficis” al·legant “sobrecostos inexistents”, segons el seu portaveu, Gabriel Fernàndez.

