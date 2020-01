29 de febrer: estrena del documental sobre la història de Ca n’Oriac

El documental ‘Ca n’Oriac, crònica històrica del barri‘ ja està pràcticament enllestit i s’estrenarà el dissabte 29 de febrer a les 17 h a l’Espai Polivalent del Parc del Nord.

Aquesta producció explica el barri a través de 26 veïns rellevants de l’àmbit social, polític i esportiu, juntament amb un recull de fotografies i documents històrics. El documental està dirigit pel periodista sabadellenc Xavi Rosell, que ja va tenir aquest càrrec a Torre-romeu, una història de lluita i solidaritat. La realització també torna a anar a càrrec de Santiago Fletcher i s’ha incorporat com a guionista Paco Vilches, autor de diferents treballs històrics i de recerca del barri. La veu en off l’ha posat el radiofonista Toni Ruiz i la banda sonora, el guitarrista veí del barri Rafa Cañizares.

Xavi Rosell destaca que “es tracta d’un treball sense precedents perquè, si bé hi ha molta informació impresa que reflecteix la història del barri, com la mateixa revista ‘Can Oriach’, no tenim constància de cap treball periodístic de caràcter audiovisual com el que nosaltres hem dut a terme”.

L’estrena del documental formarà part de les activitats del Febrer Cultural, i l’accés a la primera projecció serà lliure i gratuït. A la sortida, qui vulgui podrà comprar per 10 euros un exemplar del vídeo en format DVD.