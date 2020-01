Veïns, Ajuntament i Generalitat signen l’acord per analitzar els 170 habitatges dels Merinals

Tres signatures que 170 famílies esperen fa 28 anys. Aquesta tarda ha tingut lloc la signatura a tres bandes que assegura un futur millor pel polígon Arraona-Merinals o, si més no, pels habitants de 14 habitatges que pateixen patologies estructurals greus. Així, veïns, Ajuntament de Sabadell i l’Agència de l’Habitatge han signat un conveni per determinar l’estat dels blocs.

“Fem un joc”, ha retat el president de l’associació de veïns del barri, Francisco Garcia. “Tanqueu els ulls i us imagineu que el sostre on viviu es pot caure en qualsevol moment. El joc ha acabat”, diu. El veí ha aprofitat l’ocasió per recordar que es tracta d’un primer pas per acabar amb un “malson” anomenat “aluminosi”.

El Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha reconegut que “està en joc la seguretat de les persones” i s’ha compromès a actuar de forma immediata. De la seva banda, l’alcaldessa Marta Farrés ha agraït a Lourdes Ciuró (JxS) el seu paper “clau” en la negociació.

I després de l’estudi, què?

Les signatures de Marta Farrés, Francisco García i Agustí Serra deixen petjada del compromís d’acceptar el resultat de l’informe tècnic independent i actuar en conseqüència. En aquest cas, l’estudi servirà per determinar si els edificis poden ser rehabilitats o s’han d’enderrocar.

El cost de l’informe l’assumirà a parts iguals Habitatge i l’Ajuntament. El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) serà l’encarregat d’examinar l’estat dels edificis.

Parc immobiliari “envellit”

Serra ha recordat que a Catalunya hi ha un parc immobiliari “envellit”. Més del 65% dels habitatges a Catalunya supera els 40 anys, “se’ns estan envellint les ciutats”, ha destacat.

El secretari ha aprofitat per dir que el Parlament de Catalunya validarà, la setmana vinent, un decret urgent en drets d’habitatge per permetre la construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer.