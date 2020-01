Un programa per fomentar la inclusió social de menors migrants a Santa Perpètua

A Santa Perpètua, la Generalitat disposa d’un centre amb capacitat per a una dotzena de menors migrants que han arribat a Catalunya sense l’acompanyament de cap familiar. El suport que els nouvinguts reben en aquest espai, en què es compta amb la presència de professionals qualificats, en el futur es veurà reforçat gràcies a un programa d’inclusió social que posarà en marxa l’Ajuntament del municipi. Es tracta d’un pla que té l’objectiu d’integrar els joves a la vida del poble, d’enfortir el seu lligam amb la societat. Hi tindran un paper important entitats juvenils, socials, culturals, de lleure i, entre altres, esportives.

Des de l’Ajuntament, es reivindica que “Santa Perpètua ha estat sempre una ciutat d’acollida de població refugiada, tal com reflecteixen les dades demogràfiques”; i recorden que, en diversos plens així s’ha definit a través de l’aprovació de mocions per part de diferents grups municipals. “El municipi guanya perquè té un recurs més de millora de la inclusió social i l’ocupabilitat d’un grup de joves amb gran potencial. I es fomenta la societat inclusiva com un dels valors essencials”, es remarca des del consistori.

El pla estarà liderat per l’educador Francesc Duran, des de l’àrea de Serveis Socials. “Aquests joves, com que no tenen familiars, necessiten un suport especial perquè puguin estudiar i formar-se per exercir una professió i sumar-se a dinàmiques locals d’entitats o de l’Ajuntament, perquè se sentin amb els mateixos drets i deures”, assenyala l’educador social.

En fase embrionària

El programa, que és finançat per la Generalitat, es troba en fase embrionària, de moment. Per acabar de definir-lo, l’Ajuntament comptarà amb l’ajuda de les entitats locals, properes al dia a dia perpetuenc. Duran començarà a reunir-se amb aquestes entitats per conèixer idees i treballar conjuntament.